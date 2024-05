Rubiales kysset stjernespiller Jennifer Hermoso på munnen etter at Spanias kvinnelandslag vant VM i august.

Det ble utferdiget tiltale mot Rubiales i januar, og en dommer i La Audiencia Nacional (den nasjonale retten) har nå besluttet at det vil bli gjennomført rettssak mot Rubiales og tre andre forbundsansatte.

Tidligere landslagstrener Jorge Vilda, nåværende sportsdirektør Albert Luque og fotballforbundets markedssjef Ruben Rivera er alle tiltalt for tvang. De skal ha prøvd å få Hermoso til å si at hun samtykket til kysset.

Tiltalepunktene mot Rubiales har strafferamme på henholdsvis ett og halvannet års fengsel.

Dommeren ga Rubiales 24 timers frist til å stille 65.000 euro i garanti for eventuell erstatning for tiltalen om seksuelt overgrep. Et tilsvarende beløp kreves til sammen fra de fire som er tiltalt for tvang.

Saken skal behandles av La Audiencia Nacional fordi gjerningene i tiltalen fant sted i utlandet.