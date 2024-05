Dommersjef Terje Hauge i NFF bekrefter overfor VG at de er ferdige med saken, men at han har snakket med Fredrikstads sportssjef Joacim Heier tirsdag.

– Vi har ingen kampanje mot FFK, og vi skal behandle alle likt. Jeg har snakket lenge med Joacim i dag og de har fått sagt hva de mener. Så legger vi denne saken død, sier Hauge.

Terje Hauge

Etter seieren over Lillestrøm mandag kveld var FFK-trener Mikkjal Thomassen svært kritisk til den norske dommerstanden.

– Jeg synes det er veldig tydelig at de er ute etter oss fra første sekund. Jeg har ikke ville prate om det, men nå må jeg si det. Det er ikke ok, sa Thomassen til Fredriksstad Blad.

Overfor TV 2 fortalte han om en «opplevelse av en agenda». Treneren reagerte på hvordan dommer Ola Hobber Nilsen uttalte seg i media etter kampen mot Brann tidligere i sesongen.

Den gang fikk FFK mye kritikk for å drøye tiden i kampen som til slutt endte med Fredrikstad-seier.

Sportssjef Heier var også ute i Fredriksstad Blad mandag kveld:

– Jeg har et inntrykk av at det er en forutinntatt holdning mot FFK og at vi nesten fortsatt er på overtid i Bergen. Det irriterer meg, sa sportssjefen.

Tirsdag ettermiddag sier Heier at han opplevde å bli tatt på alvor fra dommersjefen.

– For vår del var det riktig å gi beskjed. Vi hadde aldri brukt energi på enkeltsituasjoner, og Ola Hobber Nilsen er en av de beste dommerne vi har. Men når vi fikk den opplevelsen, så mente vi det var riktig å si fra, sier Heier til VG.

Joacim Heier Sportssjef i FFK

Han presiserer at dette ikke er noe FFK har brukt mye energi på.

– Dette handler om en helhet hvor vi registrerte noen meninger og insinueringer etter kampen i Bergen, og at inntrykket var at det ble tatt med inn mot våre spillere i går. Det er vår opplevelse og det er ikke gitt at vi har helt rett, men vi opplevde å bli tatt på alvor, sier Heier, som sier de fortsatt står for det som ble sagt i etterkant av kampen.

– Jeg kjenner Mikkjal, og det hører til sjeldenhetene at han sier fra, men vi hadde en oppriktig opplevelse av det vi kommuniserte, sier Heier.

Nyopprykkede Fredrikstad ligger forøvrig på tredjeplass, kun to poeng bak serieleder Glimt.