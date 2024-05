Nylig mottok Infantino et brev med et klart budskap om at terminoppsettet i fotballen har nådd et metningspunkt. Avsenderen var en interesseorganisasjon for proffligaer fra hele verden og spillerforeningen Fifpro.

I brevet blir Fifa varslet om et mulig søksmål hvis det ikke tas grep og gjøres om på planene for et utvidet klubb-VM fra 2025.

Fra talerstolen på fredagens kongress i Bangkok kom Infantinos respons.

– Fifa arrangerer én eller to prosent av toppklubbenes kamper. De få prosentene finansierer fotballen i hele verden. Så jeg håper disse tallene stopper denne fåfengte debatten, som egentlig er meningsløs, slik at vi kan konsentrere oss om hva vi skal gjøre, sa Fifa-presidenten.

– Vårt oppdrag er å organisere konkurranser og utvikle fotballen i hele verden. 70 prosent av dere som er medlemsland i Fifa, vil ikke hatt fotball uten midlene som kommer direkte fra Fifa, la Infantino til.

Stort mesterskap

Det nye konseptet for klubb-VM vil gi 32 deltakerlag mot dagens sju. Mesterskapet er lagt til USA i juni og juli neste år. Kritikerne mener det skader ligaene økonomisk og presser spillerne «utover alle grenser».

Fifa har forsvart seg mot kritikken ved å vise til at VM-modellen tar høyde for spillernes helse.

«Datoene er satt for å sikre at de harmonerer med det internasjonale kampprogrammet og gir tilstrekkelig tid mellom turneringsfinalen og starten på sesongen i mange ligaer», sto det i en uttalelse fra tidligere i måneden.

For mye fotball

World Leagues Association har stilt seg bak truslene om et potensielt søksmål mot Fifa. Organisasjonen har Premier League-sjefen Richard Masters som styreleder, og nylig sa han følgende om situasjonen:

– Man er i ferd med å komme til et vippepunkt. Tilbakemeldingene vi får fra spillerne, er at det spilles for mye fotball.

Kommende sesong er det også nytt format i mesterligaen, europaligaen og conferenceligaen. Samtlige av Uefas tre klubbturneringer utvides til 36 lag.