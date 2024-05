Med nederlaget er Norges sjanser for kvartfinalespill minimale.

Norge sto uten skudd på mål og med to baklengs etter to perioder, men tidlig i tredje periode fikk Norge satt mer trykk på Canada og fikk belønning umiddelbart. Solberg reduserte til 1-2 på pasning fra Eirik Salsten.

Solberg har tidligere i VM fått mye skryt for sin spillestil, og han scoret torsdag sitt andre mål i mesterskapet. Noen minutter senere gikk det verre for unggutten, som slo en feilpasning da Norge sto i overtallsspill.

Dylan Cozens straffet det hardt og la på til 3-1.

– Vi prøvde å gjøre et lite «push» på slutten der. Det var en dårlig pasning av meg, sa Solberg til Viaplay.

– Den blir for lett å lese. Det kom akkurat da vi hadde lite grann håp om å kanskje få en utligning i overtall, konkluderte Viaplay-ekspert Ole Eskild Dahlstrøm.

– Tamt

Brandon Tanev, Andrew Mangipane og Jared McCann scoret også for vinnerlaget i Praha.

– De er noen størrelser større, i hvert fall med pucken. Vi jager i to perioder, og så får vi den energien vi trengte i starten av tredje. Jeg opplevde at vi var nær selv om vi kanskje ikke var det. Canada er et bra lag, og vi gjør et tappert forsøk, men vi blir for små, sa landslagssjef Tobias Johansson.

Kaptein Patrick Thoresen var ikke fornøyd. Han spilte torsdag sin 100. offisielle landskamp.

– Jeg synes det er synd. Jeg personlig mener det er tamt over hele linjen. Det er bare å takke Haukeland (Henrik, målvakt) og et godt forsvarsspill for at vi ikke taper med mer. Det blir skuffende å tape en slik kamp selv om Canada var det førende laget, sa Thoresen.

Uten «Zucca»

Norge har igjen kamper mot Østerrike (søndag) og Storbritannia (mandag) i puljespillet, men selv to strake seirer vil trolig ikke holde i jakten på kvartfinale. Norge må samtidig vinne for å være sikre på å unngå sisteplassen og nedrykk.

Norge er fire poeng bak Finland på fjerdeplass med én kamp mer spilt. I tillegg er tabellfemmer Østerrike foran.

Norges hittil eneste seier kom mot Danmark.

I torsdagens kamp manglet Norge stjernen Mats Zuccarello. NHL-spilleren sliter med kroppen etter en lang sesong og har måttet stå over to VM-oppgjør.

Mathias Emilio Pettersen kom nylig med i troppen og erstattet «Zucca» i førsterekken sammen med Michael Brandsegg-Nygård og Thoresen.

Presset

Tanev sendte Canada i ledelsen midtveis i første periode. Han fikk stå umarkert foran mål og styrte pasningen fra Kaiden Guhle i mål. Norge var med, men greide ikke å få pucken på mål.

Canada kom ut i 2. periode med mye energi og doblet ledelsen etter to minutter. Mangipane fikk til slutt stå helt alene foran mål og score etter et godt canadisk angrep.

I starten av tredje periode var det Norges tur til å sette press på motstanderen og få uttelling, men det gikk til slutt canadisk vei. McCann scoret i åpent mål på tampen.