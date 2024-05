Han virker ikke særlig overrasket.

Dagfinn Enerly følger Fredrikstad tettere enn de fleste og har på mange måter sett dette komme.

– Jeg begynte å se det allerede i fjor, da det defensive begynte å sitte. Da er det lettere å jobbe med det offensive og slippe seg mer løs fremover. Det de har vist hittil er veldig overbevisende, sier Dagfinn Enerly.

Dagfinn Enerly Her fra tiden som aktiv FFK-spiller

For et skue det må ha vært for den tidligere FFK-spilleren.

16. mai, fullsatt på tribunene, stekende sol og et Fredrikstad som endelig er i toppen av norsk fotball igjen etter mange år i de dypeste daler.

17 poeng på åtte kamper er bedre enn for eksempel sølvsesongen i 2008. Det FFK-laget som slo Strømsgodset 4–1 16. mai så ut som en solid versjon som kan bli vanskelig å bryte ned for hvem som helst.

1 / 2



Det er dette alle med hjerte for FFK har drømt om i så mange år.

– Uten å si noe stygt om lagene FFK har møtt tidligere, så er det litt morsommere å se kamper i Eliteserien. Slik de holder på nå, er det ekstra morsomt. Det er en glede å se på dem. Morsomt. De spiller bra fotball, sier Enerly, 18 og et halvt år etter at han ble lam etter den skjebnesvangre skaden i FFKs kamp borte mot Start.

– Hva betyr dette for byen?

– Det engasjementet som er i den byen her fortjener et lag i Eliteserien. Det er nok mange som har ventet på dette, sier han.

Med et snitt på 10295 tilskuere er det bare Viking, Rosenborg og Brann som har høyere tall. Interessen for fotball er enorm, men siden nedrykket i 2012 har det vært lite å glede seg over.

FYRVERKERI OG FEST: Fredrikstad bød opp til fest og gjestene fikk det de kom for. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Dagfinn har betydd ekstremt mye for meg, og han er en jeg dro på stadion for å se på. Jeg har mange gode minner med ham. At han kan nyte litt av meg er veldig gledelig å høre, sier FFK-spiller Simen Rafn til VG med et smil.

FFKs trener Mikkjal Thomassen kjenner på stolthet.

– For byen er dette veldig spesielt. Det har vært et sånn tomrom og et ønske om bedre tider, og plutselig er det her. Den gleden som kommer etter at det har vært negativt i mange år, den er helt unik, sier Thomassen.

– Du kan vinne mesterskap, men jeg tror den følelsen som sitter i byen er enda større. Det er så mye lys i øynene på mennesker, og det er et håp om at det ligger gode tider foran oss. Da passet det bra at vi leverte årsbeste i første omgang i dag, sier færøyingen.

Det ble en tyngre kveld for Jørgen Isnes (i forgrunnen) enn Mikkjal Thomassen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Enerly gir mye av æren for oppturen til FFKs trener.

– Han har betydd kjempemye. Måten han har satt sammen dette laget på gjør at det er veldig vanskelig å score på dem, sier Enerly.

Morten Bjørlo er toppscorer i Eliteserien for øyeblikket og har fått kjenne Fredrikstad-entusiasmen på kroppen.

– Det er helt fantastisk. Det har vært et fantastisk trykk på alle hjemmekampene våre så langt. De har virkelig stilt opp og du ser hvor mye energi og trykk det gir spillet vårt, sier Bjørlo til VG.

Morten Bjørlo

Spørsmålet er hvor langt laget kan nå:

– Jeg tror vi kan slå alle. Så får vi se.

– Europacup til Fredrikstad i 2025?

– Det hadde ikke vært feil, men vi skal ikke ta av ennå, sier Morten Bjørlo med et smil.