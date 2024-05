Det var i et intervju med DAZN sist uke at Fernandes uttalte at han ville vurdere framtiden etter sommerens EM.

– Dette ble tatt ut av kontekst, sier Ten Hag om Fernandes' utspill.

– Jeg tror han er veldig glad for å være her, legger Ten Hag til.

Nederlenderen framhever viktigheten av Fernandes i laget for de andre lagkameratene.

– Å ta ansvar er en av de største egenskapene toppspillere har nå til dags, og Bruno er et veldig godt eksempel for mange andre spillere, sier Ten Hag.

Fernandes har kontrakt med United i to år til.

Manchester United ligger på 8.-plass i Premier League og møter Crystal Palace mandag kveld.