Den norske høyrebacken var bunnsolid i det som trolig var hans største kamp i karrieren. Landslagssjef Ståle Solbakken hyller 26-åringen etter første halvdel av semifinalen i verdens største klubbturnering.

– Dette var nok hans største kamp i karrieren, og den besto han med glans, vurderer Solbakken overfor VG.

Ryerson måtte ut med krampe etter 87 minutter.

– Får du krampe i Norges største legger, så er du ferdig, ler landslagssjefen.

TØYDE STRIKKEN: Julian Ryerson får «behandling» av lagkamerat Jadon Sancho før han må byttes ut. Foto: ODD ANDERSEN / AFP / NTB

Han utdyper vurderingen av forsvarsspilleren:

– Dette står i stil med hans store fremgang denne sesongen, både på klubb og landslag. Han har mye spilletid på et lag med høy kvalitet har gitt ham stor trygghet. Han har beholdt monsterfysikken og utviklet spillet med ball, fortsetter Solbakken.

Returoppgjøret i Paris venter om seks dager. Dit reiser altså Ryerson og lagkameratene med ett måls «forsprang» på styrtrike PSG. 11 år etter forrige Champions League-finale for Dortmund – også den på Wembley – kan tyskerne klare det igjen.

– Jeg tror det blir tøft. Men muligheten er større nå etter disse 90 minuttene, tror Solbakken.

– Det som er kjedelig er at vi har én kamp igjen, så vi må gjøre det samme, sier Ryerson selv til TV 2.

– Det var en tøff kamp. En seier, men en seier som gjør at vi har et godt utgangspunkt, men ikke så bra som det kunne vært. Det kunne vært 2- og 3–0. Men 1–0 tar vi med, sier lyngdølen.

– Det er ikke langt unna hans beste kamp i karrieren. Han var vært solid hver eneste gang han har blitt utfordret defensivt. Imponerende forestilling av Julian Ryerson, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

Grafikk: www.sofascore.com

Kampens eneste mål kom fra et av Tysklands få lysglimt fra Qatar-VM – Niclas Füllkrug.

Han fikk enormt med bakrom.

Midtstopper Nico Schlotterbeck slo en flott langpasning, og et minst like flott førstetouch fra Füllkrug gjorde at han kunne druse til i nærmeste hjørne med venstresleggen.

Det tok helt av i Westfalen foran de over 80.000 fremmøtte etter 36 spilte minutter.

PSG virket litt preget etter scoringen og Dortmund jaktet scoring nummer to, men det ble med den ene scoringen til pause.

I annenomgang våknet superstjernen Kylian Mbappé etter en stille førsteomgang.

Han curlet ballen i innsiden av stolpen – så gikk returen til lagkamerat Hakimi, som også traff stolpen.

PSG fortsatte presset. Utrolig nok headet en helt fri Fabián Ruiz utenfor fra fem meters hold. Så var det nesten like utrolig at Füllkrug ikke ble tomålsscorer da han forsøkte seg på blank kasse etter en drøy time spilt.

Det var på Dortmunds høyreside foran Julian Ryerson det var klart farligst. Jadon Sancho herjet.

SMELL: Ikke bare måtte Lucas Hernández (liggende) gi tapt mot Niclas Füllkrug, men han måtte av med skade like etterpå også. Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters / NTB

Ifølge statistikksiden Opta er engelskmannen den første på åtte sesonger til å fullføre minst ti driblinger i løpet av en kamp i en Champions League-semi.

Ousmane Dembélé, en av gigantene fra kvartfinalen mot Barcelona, fikk en gigamulighet til å utligne kvarteret før slutt, men han blåste ballen langt over.

Han får muligheten til å gjøre opp for seg 7. mai på Parc des Princes i den franske hovedstaden. Der venter enten Bayern München eller Real Madrid for vinneren av dette dobbeltoppgjøret.