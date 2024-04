Det vil si – for Molde og Bodø/Glimts del går det nok greit uten.

Men for resten av de norske eliteserielagene blir spillersalg en større og større del av inntektsgrunnlaget.

– For vår del ser at vi at den posten er den nest største i hele budsjettet. Det er en ganske kraftig endring fra bare fire–fem år tilbake, sier Eirik Bjørnø.

Vikings daglige leder skuer utover Vikings treningsfelt i Marbella sammen med sportssjef Erik Nevland.

Det internasjonale overgangsvinduet stengte i januar, hvor Viking mistet både Markus Solbakken og David Brekalo til en totalsum på godt over 50 millioner kroner.

Markus Solbakken Viking fikk gode penger da midtbanespilleren gikk til Sparta Praha.

To viktige spillere borte. Samtidig ekstremt viktige penger inn for Viking.

For nå betyr spillersalg mer enn noen gang for norske fotballklubber.

– Spillerlogistikk blir viktigere og viktigere. Det blir større og større fokus og de fleste klubbene må selge for å havne i balanse, sier Jostein Flo, sportssjef i Strømsgodset.

Jostein Flo Sportssjef i Strømsgodset

– De fleste klubbene har i budsjettet at de skal selge spillere. Det er vel ingen klubber som ikke har det lenger. Det betyr stor trafikk. Jeg ser bare utskiftningene vi har hatt de siste årene. Vi bytter ut pluss/minus 30 prosent av stallen fra år til år. Det er veldig mye. Det viser bare at spillerlogistikk blir viktigere og viktigere.

Molde dro inn 500 millioner i inntekter i 2023, inkludert 250 millioner i TV- og UEFA-penger. Bodø/Glimt hadde inntekter på over hundre millioner kroner fra spill i Europa alene.

Men regnskapene og budsjettene som den siste måneden har kommet fra norske klubber, viser at det er langt ned til klubbene som ikke har Europa-penger å støtte seg på.

Flos Strømsgodset solgte spillere for 50 millioner i 2023. Strømgodset gikk fem millioner i pluss på driften.

Odd budsjetter med at nesten 25 prosent av inntektene i 2024 skal være fra spillersalg.

Rosenborg gikk med 18 millioner i pluss i fjor, etter å ha solgt spillere for 95 millioner kroner.

Lillestrøm solgte spillere for 75 millioner kroner i fjor, og endte med et historisk pluss på 55 millioner i regnskapet. Nærmere 40 prosent av inntektene til LSK kom fra spillersalg. I 2024 regner LSK med å selge spillere for 13 millioner – på et budsjett som regner med å gå 22 millioner i minus totalt.

LSK-styrets årsberetning: «Som det tidligere er informert om baserer klubben seg på at vi jevnlig må selge spillere for å holde både det høye aktivitetsnivået, samt kunne ha en økonomi til å hevde oss i Eliteserien. Spillersalg er også hovedgrunnen til at vi gikk med et så vidt stort overskudd i 2023»

Brann tar grep Vis mer ↓ Brann går imot strømmen og budsjetterer med kun fire millioner i inntekter fra spillersalg i 2024. – Hadde vi kjøpt spillere for 20 millioner nå, kunne vi lett satt oss i minus. Klubber som Bodø Glimt og Molde er milevis foran oss økonomisk sett, vi kan ikke konkurrere om de samme spillerne som dem, sier daglig leder Christian Kalvenes til BT. – Vi kan selge hvis prisen er riktig, men vi må ikke for å klare oss økonomisk. Sånn har det vært i perioder tidligere. Men gjør vi et stort salg, kan vi bruke mer og investere mer.

I fjor kom Deloitte med Eliteseriebarometeret, som baserer seg på 2022-tallene. Rapporten er tydelig:

«Spillerlogistikk og -utvikling er avgjørende for økonomien i Eliteserien, og vil for mange klubber være en viktig forutsetning for økonomiske og sportslige resultater fremover,» het det i presentasjonen for 2022.

I rapporten heter det også at:

«Drift av Eliteserien, der effekter av spillerlogistikk ekskluderes, er ikke lønnsomt isolert sett»

Altså: Eliteserien selger spillere for summer norsk fotball knapt har sett før. Det er de også helt avhengige av om klubbene skal gå rundt.

Store spillersalg de siste månedene Vis mer ↓ Faris Moumbagna – Glimt til Marseille – rundt 90 millioner kroner Andrej Ilic – Vålerenga til Lille – rundt 50 millioner kroner El Hadji Malick Diouf – Tromsø til Slavia Praha – rundt 30 millioner kroner Viljar Myhra – Strømsgodset til OB – rundt 14 millioner kroner Isak Helstad Amundsen – Glimt til Molde – rundt 16 millioner kroner

Dykker man dypere i tallene, viser det enda tydeligere hvor viktig spillersalg har blitt.

Kun fire klubber hadde et positivt driftsresultat før man tar med spillerlogistikken.

Norske klubber gikk i 2022 217 millioner kroner i minus før spillerlogistikk

Alle klubbene forbedret resultatet som følge av spillerlogistikk i 2022, med unntak av Jerv.

Likevel påpeker rapporten følgende:

«Det er oppsiktsvekkende at 10/16 klubber går med underskudd etter spillerlogistikk»

Tall fra Sverige viser at trenden er den samme i Allsvenskan.

Joacim Jonsson er sportssjef i Vålerenga, som rykket ned fra Eliteserien 2023.

– Spillerlogistikken er helt avgjørende. Det er ingen klubber i eliteserien som klarer å budsjettere med sunn drift uten spillersalg. Det går ikke. Da må man ut i Europa som Glimt og Molde. Det har blitt en stor, stor faktor, sier Jonsson til VG.

Joacim Jonsson Sportssjef, Vålerenga

– Mye større nå enn for eksempel for ti år siden?

– Det er ikke sammenlignbart. Du ser summene sammenlignet med status på norsk fotball. Det er enorm forskjell.

Tor Geir Kvinen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen UiA og mye brukt ekspert på fotballøkonomi. Han har på forespørsel fra VG vurdert tallene fra 2022.

– Mange av eliteserieklubbene har hatt nettosalg av spillere til europeiske toppklubber. Dette har reddet flere av klubbenes økonomi. Her ligger en stor usikkerhet. Spillersalg vil kunne redde økonomien, men dette bør ikke klubbene som en hovedregel budsjettere med. Spillersalg vil gi muligheter for fremtidig utvikling og bør sees på som en inntekt som må forvaltes bærekraftig på lang sikt, sier Kvinen til VG.

Tor Geir Kvinen

At spillersalg har blitt en så viktig faktor, fører naturligvis til at det er svært viktig for klubbene å finne spillere som har videresalgspotensial.

Enten ved å hente unge spillere, eller ved å utvikle dem selv.

– Jeg tror prisene vil stille større krav til utviklingen av egne spillere. For dette vil jo bare vare til det ikke varer lenger. Da er det viktig å ha en base i bånn hvor man kan utvikle spillere som kan spille seg inn på laget og selges videre. Det er den billigste måten å gjøre det på. Jeg tror de økte prisene vil stille enda større krav til akademidrift i hele Norge, sier Eirik Bjørnø i Viking.

