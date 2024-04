Godset nærmer seg toppen av Eliteserien etter den tredje trepoengeren på rad.

Drammensklubben har hatt trøbbel i Hamar helt siden Jan Erik Holmen (2) og Helge Karlsen scoret i 3–1-seieren for snart 48 år siden. Strømsgodset har heller ikke seier mot HamKam siden hamarsingene kom tilbake i Eliteserien for to sesonger siden. I fjor ble det to tap.

Men nå kom seieren etter en typisk Godset-scoring rett før pause.

0–1: Nøyaktig corner på første stolpe fra Herman Stengel. Der gikk Jesper Taaje himmelhøyt. Headingen satt utagbart i motsatt hjørne bak HamKam-keeper Marcus Sandberg.

– Det er var deilig at den endelig satt, sier den målfarlige midtstopperen til TV 2. Han står notert med 13 ligascoringer de tre siste sesongene.

BLYTUNGT: Niklas Ødegård og HamKam har tapt fire kamper på rad. Her mot matchvinner Jesper Taaje. Foto: Geir Olsen / NTB

Etter pause avlyste VAR en Strømsgodset-scoring av høy kvalitet.

Marko Farji leverte et nydelig forspill. Med løp og finte etterfulgt av en presis pasning. Men Lars-Christopher Vilsviks nettkjenning ble underkjent av VAR.

HamKam-spiss Pål Alexander Kirkevold gikk av banen uten scoring for kamp nummer 16 på rad. Men heller ikke erstatteren Henrik Udahl lykkes,

HamKam hadde trøbbel med å passere Jesper Taaje og Gustav Valsvik i Strømsgodset-forsvaret. Selv om Oliver Kjærgård var nær ved å overliste keeper Per Kristian Bråtveit på slutten.

Godset-spiss Elias Melkersen bommet på en gigantsjanse rett før slutt.

Hjemmelaget har ikke scoret siden seriestarten og står nå med fire «smultringer» på rad.

HamKam har tapt like mange kamper 0–1, og har bare poengløse Tromsø bak seg på tabellen.

Mens Strømsgodset ligger på topp sammen med Glimt og Molde med ni poeng foran kveldens toppkamp i Bodø.