Mbappé er ferdig som Paris Saint-Germain-spiller 30. juni. Det er ikke offisielt bekreftet hva som blir neste stoppested, men i franske medier tas det for gitt at Mbappé blir Real Madrid-spiller til sommeren. Det er også en dårlig skjult hemmelighet at Real Madrid-president Florentino Pérez beundrer spissen.

I sommer venter OL i Paris, og i den anledning har Frankrikes president Macron flere ganger ytret sitt ønske om å ha Mbappé med i den franske troppen. Tirsdag skrev L'Equipe at Macron og Perez skal ha møttes i Paris. Det skjedde under et Fifa-arrangement i byen.

Avisen skriver at Macron og Perez snakket «et par» minutter på tomannshånd. Samtalen skal ikke ha gitt klare resultater, men i Frankrike mener de at kampen om å få Mbappé OL-klar ikke er tapt.

Skulle Mbappé ende opp med å spille under OL, vil det bli en svært hektisk sommer for ham. I midten av juni er han en del av den franske troppen i EM i Tyskland.

Dessuten skal han ha tid til å bli presentert for sin nye klubb.