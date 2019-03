Her har bursdagsbarnet Aslak avgjort sitt første Stockholms-derby: - Var mer nervøs da jeg møtte RBK på Lerkendal

Lørdag om en uke spiller stockholmsklubben om cupfinalebillett, hjemme mot Häcken. Det gjør de etter at de slo ut erkerival Hammarby, hjemme på banen de deler med nettopp «Bajen» - Tele2 Arena.

Stockholms-derbyet gikk til straffekonkurranse og den tidligere Ranheim-backen gikk frem som sistemann. Kevin Walker hadde misset for Djurgården, mens Jeppe Andersen og tidligere Haugesund-målsnik Nikola Đurđić hadde misset for rivalene. Etter at også Fredrik Ulvestad hadde satt sin fjerde straffe, kunne en rødhåret trønder avgjøre.

Distré bursdagsbarn

– Jeg fikk lagt ballen fint til rette, hadde en god følelse, ventet ut keeper og la den i motsatt. Det er ikke vits å gjøre det mer komplisert enn det, sier Fonn Witry på telefon fra den svenske hovedstaden.

Jubel for Witry, skuffelse for RBK: Hornelands RBK med nytt tap: Brann med full kontroll

Der kan han feire scoring, derbyseier og 23-årsdag på samme dag. Hans straffe rundet av straffekonkurransen, men høyrebacken fra Heimdal ante faktisk ikke at han kunne avgjøre da han gikk frem.

– Jeg burde jo løpt til keeperen vår og feiret, men jeg var ikke helt klar over at jeg kunne avgjøre... Jeg fant det ut to sekunder senere, da jeg hørte hele stadion jublet vilt. Det var en syk feiring, alle jublet vilt, sier en - tydeligvis - litt distré Fonn Witry.

– Var mer nervøs for å møte RBK

– Jeg har ikke opplevd makan. Får jeg ikke tinitus før sommeren, skjønner jeg ingenting. Det er umulig å beskrive. Bra kok, sier trønderen.

Men det var ikke nervene som gjorde at han mistet tellingen i straffesparkkonkurransen.

– Jeg har aldri hatt så lite nerver. Jeg følte meg mindre nervøs enn da jeg skulle møte RBK på Lerkendal, uten at jeg vet hvorfor. Det handler om selvtillit og jeg visste at dersom jeg gjorde jobben min, så ville det holde, forklarer han.

Scoret i debuten

20. desember skrev den tidligere Rosenborg- og Ranheim-backen under på kontrakten med svenskene. 8. januar dro han over. Faktisk scoret han sitt første mål i debuten mot Frej, i cupens gruppespill.

– Det har vært ekstremt bra til nå. En utrolig fin spillergruppe, fine trenere med en enkel og fin filosofi som hele spillergruppa liker, sier Fonn Witry.