Tiden ble. 3.26,88, noe som holdt til 5. plass i finalen for Josefine Tomine Eriksen, Amalie Iuel, Elisabeth Slettum og Henriette Jæger. De amerikanske favorittene klokket inn på 3.21,70 og tok førsteplassen.

Gårsdagens bragd sikret norsk plass i OL på distansen. Det blir tredje gang Norge har stafettlag i friidrett i et OL, men første gang på kvinnesiden. Norge har samtidig hatt stafettlag i VM to ganger, begge ganger på 4x400 meter for kvinner, i 1991 og i 2022.

Det internasjonale friidrettsforbundets stafettstevne (World Athletics Relays) på Bahamas fungerer i VM-år som kvalifisering til VM, og i år som kvalifisering til OL.

Den norske rekorden som ble slått dagen i forveien, ble satt på Bislett i 2022 og var på 3.28,58. Den gang løp også Iuel og Slettum – sammen med Line Kloster og Lakeri Ertzgaard.