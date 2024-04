– Dette er en trist sak for alle involverte. Den må nå få gå sin gang i rettsapparatet, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til VG og legger til:

– En person som er tiltalt for mishandling i nære relasjoner, vil ikke være aktuell for å bli akkreditert i den norske troppen til OL. Vårt fokus vil uansett være å bidra til optimale forberedelser for utøverne som skal konkurrere i OL og Paralympisk.

Mandag offentliggjorde politiet at Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for mishandling i nære relasjoner mot ett av barna sine. Det gjelder ikke en av løperbrødrene – Henrik, Filip og Jakob – men dreier seg om et yngre familiemedlem.

Tore Øvrebø Toppidrettssjef

Politiet begynte å undersøke saken i høst etter at Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen skrev en kronikk i VG om oppvekst preget av vold og kontrollerende adferd.

Gjert Ingebrigtsen har ikke besvart VGs henvendelse mandag. Forsvarer John Christian Elden sier:

– Vi merker oss at saken nå har en helt annen karakter enn det den innledningsvis hadde, og at saken er henlagt for samtlige av de øvrige fornærmede. Hva gjelder de henlagte sakene, er vi enige i at det ikke er bevismessig dekning for at Ingebrigtsen har gjort noe straffbart.

– For øvrig er Ingebrigtsen uenig i fremstillingen av hendelsene som tiltalen er basert på – og han erkjenner følgelig ikke straffskyld.

Gjert Ingebrigtsen er trener for Narve Gilje Nordås, et av Norges sterkeste medaljehåp i friidrett. I fjor ble det mye støy da Ingebrigtsen ikke fikk trenerakkreditering til VM i Budapest - hvor Nordås tok bronse på 1500 meter.

Allerede i oktober besluttet friidrettsforbundet at Gjert Ingebrigtsen ikke kom til å få trenerakkreditering til VM innendørs som gikk i mars, samt EM i Roma som kommer i juni.

Kjetil Hildeskor, generalsekretær i friidrettsforbundet, sier politiets tiltale mot Gjert Ingebrigtsen ikke endrer noe.

– Vår beslutning var tatt uavhengig og før straffesaken ble opprettet, sier Hildeskor.

Til øvrige stevner i friidretten, er det arrangørene selv som deler ut trenerakkrediteringer – ikke det norske forbundet eller Olympiatoppen. Trenerakkrediteringen er nødvendig å ha for å slippe til på enkelte områder av stadion og oppvarmingsbaner.

Espen Skoland, presserådgiver for Ingebrigtsen-brødrene, ber om respekt for saken.

– Dette er en privat familiesituasjon. De ønsker ikke å kommentere saken. Brødrene har bedt om ro og ønsker å fokusere fullt og helt på det sportslige. De er takknemlige for at pressen har respektert dette ønsket, sier Skoland.