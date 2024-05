Det skjedde i en dramatisk kamp der Radek Faksa scoret vinnermålet tidlig i tredje periode. Stars hadde startet best av sju-serien elendig med to strake hjemmetap, men vant fire av de fem siste kampene.

– Vi ønsket virkelig å vinne denne serien og gripe sjansen vår. Vi følte at vi hadde gjort alt riktig hele sesongen for å bli seedet på 1.-plass, og så trekker man et lag som Vegas. Jeg føler helt ærlig at de har mer dybde i laget enn i fjor, sa Stars-trener Pete DeBoer etter å ha beseiret fjorårets Stanley Cup-vinner.

For Vegas-spillerne er det nå bare å forberede seg til neste sesong.

– Når du går inn som 8.-seedet og møter topplaget i din conference, venter du at det blir en lang serie. Vi ga oss selv en sjanse i kamp sju til å slå ut et veldig godt hockeylag. Men vi fikk ikke jobben gjort, sa lagkaptein Mark Stone.

Wyatt Johnston sendte Stars i føringen søndag, mens Brett Howden kvitterte for Golden Knights i midtperioden. I siste periode ble Faksa matchvinner da han fikk sparket pucken over til kølla og scoret med et backhandskudd som forandret retning i Vegas-back Alec Martinez.

I kvartfinalen skal Dallas opp mot Colorado Avalanche, som slo ut Winnipeg Jets i løpet av fem kamper.

I Eastern Conference ser New York Rangers fortsatt ut som en klar tittelkandidat. Den svenske stjernen Mika Zibanejad scoret to ganger og noterte én assist da laget åpnet kvartfinalen med 4-3-seier over Carolina Hurricanes søndag.