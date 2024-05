Selv om Woods har vunnet turneringen tre ganger gir ikke det, som noen andre majorturneringer, automatisk plass ut livet.

Woods har spilt få turneringer de siste årene som følge av en alvorlig bilulykke og måtte i utgangspunktet kvalifisere seg til turneringen på Pinehurst i midten av juni.

Torsdag opplyser arrangøren at 48-åringen har fått invitasjon til turneringen.

– US Open er en veldig spesiell turnering for meg og den har hjulpet meg med å definere karrieren min. Jeg er beæret over å få denne invitasjonen, sier Woods.

Amerikaneren har vunnet 15 majortitler i løpet av karrieren.

– Historien om US Open kan ikke bli skrevet uten Tiger Woods. Mesterskapet er enkelt sagt bedre med Tiger på start, sier USGA-sjef John Bodenhamer.