Real Madrid er 15 poeng bak med fem kamper igjen å spille. Ett Barcelona-poeng på lagets fire gjenstående kamper, eller et poengtap for Real Madrid, vil bety at Barcelona er mester for niende gang.

Lørdagens Barcelona-seier kom noen timer etter at Real Madrid ble seriemester for menn takket være et Barcelona-tap. I løpet av helgen kan Barcelona-kvinnene bli mestere på grunn av et Real-feilskjær.

Det vil skje om Real Madrid avgir poeng i søndagens byderby mot Madrid CFF. Barcelonas første sjanse til å avgjøre selv er mot Athletic Bilbao kommende helg.

Fort gjort

Barcelona trengte ikke mer enn 80 sekunder for å skaffe seg ledelsen for godt i Granada. Da ble Graham Hansen spilt til dødlinja av Lucy Bronze. Hun slo ballen skrått ut, og Fridolina Rolfö trengte bare å sette foten på den for å gjøre 1-0.

I det 11. minutt doblet Bronze ledelsen. Alexia Putellas la inn fra venstre, og keeper ga retur som spratt opp i en bue. Bronze var rakst frampå og nikket ballen i mål.

Graham Hansen både startet og avsluttet angrepet som ga 3-0 i det 37. minutt. Først var hun på egen halvdel og spilte innpå til midtstopper og landslagsvenninne Ingrid Syrstad Engen. Noen trekk senere brøt Rolfö gjennom på venstre kant, og fra dødlinja slo hun et innlegg Graham Hansen bare trengte å sette foten.

26 mål

Den norske landslagsstjernen scoret sitt 26. mål for Barcelona i ulike turneringer denne sesongen.

Granada reduserte på straffespark på overtid i den første omgangen. Laura Perez scoret etter at hun selv ble felt av Irene Paredes.

Rolfö ble tomålsscorer da hun i det 74. minutt scoret på straffespark etter at Mariona Caldentey ble felt.

Graham Hansen spilte hele kampen, mens Engen ble byttet ut i det 78. minutt.

Barcelona er klar for spansk cupfinale mot Real Sociedad og mesterligafinale mot Lyon.