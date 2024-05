Vipers ledet gjennom det meste av bortekampen og var et stykke ut i 2. omgang bare to mål fra å utligne sammenlagt. Det endte med 26-24-seier lørdag, men sammenlagt var Vipers et stykke fra avansement til finalehelgen.

– Jeg er veldig stolt av laget i dag, og vi trodde virkelig at vi kunne greie det. Vi slapp inn litt for mange mål på hjemmebane, sa Katrine Lunde til eurohandball.com.

Oppgaven virket håpløs etter 23-30-tap hjemme i første kvartfinalekamp, men Vipers gikk respektløst til verks i returkampen i Ungarn. Etter tre minutter ledet gjestene 4-0 etter to scoringer hver av Jamina Roberts og Jana Knedlikova.

Vipers satset på raske angrep og profitterte også på sterkt keeperspill av Katrine Lunde. Hadde det ikke vært for et par avslutninger i tverrliggeren, kunne ledelsen begynt å nærme seg de sju målene Vipers måtte hente inn.

Norske spillere sto fram

De norske Györ-spillerne bidro sterkt til at hjemmelaget ikke lot seg blåse over ende, men kjempet seg inn i kampen. Stine Bredal Oftedal erobret ballen og kontret inn 7-9-målet etter et drøyt kvarter.

Noen minutter senere scoret Veronica Kristiansen målet som ga 9-9. Da var Györ à jour for første gang. Györ ledet første gang på 11-10.

Vipers lot seg ikke knekke av det og tok kommandoen igjen. Laget kunne gå til pause med to måls ledelse på 15-17.

Ledet med fem

Vel ti minutter ut i den andre omgangen var ledelsen oppe i fem mål på 16-21. Da var Vipers bare to mål unna å utligne sammenlagt.

Györ tok seg sammen og tok innpå nok til at det ikke ble virkelig spennende i sluttfasen. Hjemmelaget hadde kontroll på plassen i finalehelgen, men Vipers fikk med seg en prestisjeseier hjem.

– Vi kjempet hardt hele veien, og det gjorde Vipers også. Vi er i finalehelgen, så hvem bryr seg om at vi tapte i dag? Vipers kom hit med et helt annet tempo i spillet, og Katrine Lunde reddet alt, sa Veronica Kristiansen.

Roberts (8), Knedlikova (7) og Anna Vjakhireva (6) scoret 21 av Vipers-målene, mens Sunniva Næs Andersen (2) var eneste norske spillere på scoringslisten. Samtidig scoret Kristiansen (5), Oftedal (2), Kari Brattset Dale (2) og Emilie Hovden (1) til sammen ti mål for Györ.

Det var vinnerne av de seks siste Champions League-titlene som møttes i kvartfinalen. Györ tok sin 3., 4. og 5. tittel i årene 2017 til 2019, mens Vipers tok sine tre første i 2021 til 2023.