Scoringen kom snaut halvveis i en midtperiode Norge dominerte. Laget hadde flere store sjanser til å øke ledelsen, men måtte stå imot dansk press i den tredje perioden for å hale seieren i land.

Eirik Salsten punkterte kampen i tomt bur 11 sekunder før slutt.

Også før det var Norge nærmere 2-0 enn Danmark var utligning. Et et skudd fra Zuccarello spratt over skulderen på keeper. Patrick Thoresen prøvde å pirke pucken over linja, før keeper Frederick Dichow la seg på den. Intens videotitting klargjorde ikke om pucken var inne selv om nesten hele beinet til Dichow var inne i målet.

Den langvarige målsjekken ga de norske en pustepause etter intenst dansk press.

Henrik Haukeland reddet 24 danske skudd. Han og Dichow fikk bestemannspremiene

Etter tre tap fikk Norge sin første seier og tok et viktig steg mot å berge plassen i elite-VM. Samtidig gjorde trepoengeren at håpet om kvartfinaleplass fortsatt lever.

I en jevn og målløs åpningsperiode viste Norge at laget ville kjempe for sine første VM-poeng.

– Det har vært store sjanser begge veier. Kanskje har vi hatt litt større, så det er bare å få satt den i kassa, sa Brandsegg-Nygård til Viaplay i pausen.

Gjorde det selv

Det var han som gjorde det da Norge tok ledelsen etter en sterk innledning av midtperioden. Forarbeidet var av rekkekameratene, Norges største ishockeystjerner Mats Zuccarello og Patrick Thoresen.

Zuccarello førte pucken over midtstreken, lurte en motspiller ved å spille vegg med sin egen skøyte og slo pucken tversover til Brandsegg-Nygård, som feide den inn mellom backene Jesper Jensen og Phillip Bruggisser.

– Han dro dansken helt ut i boksen, sa Brandsegg-Nygård til Viaplay om Zuccarellos forarbeid.

– For min del er det utrolig kult å få spille med folk jeg har sett opp til hele livet, sa 18-åringen som i juni kan bli første nordmann som velges i 1. runde i NHL-draften.

Temperatur

Det var temperatur i kampen hele veien. Brandsegg-Nygård havnet i 1. periode i slåsskamp med veteranen Oliver Lauridsen. I midtperioden delte Zuccarello ut flere rette slag da han ble konfrontert av to dansker i målgården etter en stor sjanse ved Noah Steen.

Thomas Berg-Paulsen hadde også en stor sjanse til å øke ledelsen.

Norge vant skuddstatistikken i 2. periode hele 17-6, etter 6-7 i favør Danmark i den første.

I den tredje perioden var det danskene som dominerte fra start, som skapte sjanser og dominerte skuddstatistikken. Norge red av et undertallsspill da Thoresen for annen gang i kampen måtte i utvisningsboksen.

Kalde hoder

– Vi må ha kalde hoder, for de vil gjerne få oss ut av fatning ved å spille tøft, sa landslagssjef Tobias Johansson til Viaplay i siste pause.

Det gnistret til noen ganger også i den siste perioden, men Danmark fikk ikke flere overtallsspill enn ved de to Thoresen-utvisningene. Norge sto imot presset og kunne juble for seier.

Zuccarello var tilbake for Norge tirsdag etter å ha stått over mandagens tap for Finland fordi han følte seg uvel.

Mattias Nørstebø og Christian Kåsastul var også med. Nørstebø sto over mot Finland med en vond finger, mens Kåsastul måtte sys etter en smell i ansiktet mot finnene.