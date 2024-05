– Det er bekymringsverdig at han ikke ser det. Han får to muligheter til det. Det er bare å skrote dette VAR-systemet hvis han ikke klarer å se det på den. Da blir det vanskelig.

Molde-stjernen Magnus Wolff Eikrem var oppgitt etter Moldes 2–4-tap for Sarpsborg 08 mandag kveld.

Molde fikk ikke straffesparket som dommer Marius Lien senere innrømmet at de skulle hatt. I stedet gikk bortelaget opp og avgjorde hele kampen:

VAR rettet ikke opp en avgjørelse som var feil. Nå er det ikke bare Wolff Eikrem som er lei av videodømmingen.

Spillerforeningen NISO gjennomførte i midten av april en spørreundersøkelse blant spillerne i Eliteserien. Spørsmålet var enkelt: Hva er din erfaring etter innføringen av VAR?

Svarene:

Positiv 26.5%

Negativ 45.9%

Ingen formening 27.6%

Altså: Rundt én av fire spillere stiller seg positive til videodømming. Nesten halvparten av de spurte er negative.

– Det er ikke bra med for mye uro rundt dette. Spillerne vet at avgjørelser både kan gå for og imot, det har det alltid gjort, spørsmålet er bare om VAR gjør fotballen bedre eller tryggere, sier Kristoffer Paulsen Vatshaug, leder i NISO.

Undersøkelsene har også gitt spillerne mulighet til å utdype, ifølge NISO. Noen av svarene som har kommet i den anonyme undersøkelsen er:

«Det er ikke godt nok nå, det må videreutvikles».

«Slik VAR er nå, er nedsiden større enn oppsiden».

«VAR er riktig, men de som arbeider med det må bli mer kompetente, både på banen og i VAR rommet».

«Tryggere på at avgjørelsene blir mer rettferdige, men kritisk til dommerstanden».

«Tar bort muligheten til spontanitet».

– I våre samtaler med representanter fra spillergruppene i februar og tidlig i mars opplever vi at det som skrives over også er gjennomgående, sier Vatshaug.

Et forslag til forbedring fra NISO-lederen lyder slik:

– En av oppfordringene har vært at dommerne bør spesialiseres mer. De beste dommerne bør dømme kamper og VAR-dommere i VAR-rommet bør spesialiseres på dette.

– Bør VAR settes på pause til det fungerer bedre?

– Jeg er veldig positiv til teknologi. Så er spørsmålet om vi er i stand til å bruke teknologien riktig. Nesten samtlige vil ha mållinjeteknologi. Og så er spørsmålet: Trenger vi VAR? Jeg vet ikke om det VAR-systemet vi har i Norge, trygger kampgjennomføringen godt nok, drøfter Vatshaug.

– Det er også viktig å reflektere over om VAR gir bedre dommere i Norge eller om ressursene kunne ha vært brukt annerledes. Noe som også kunne ha løftet nivået på dommere i flere divisjoner og hos begge kjønn, bemerker NISO-lederen.

Henrik Udahl var med på å senke Bodø/Glimt mandag. HamKam-spissen har vært involvert i flere situasjoner med hårfine offsider.

– Jeg er for at VAR brukes på riktig ting. Når det blir marginalt, spesielt på offside, så blir det tullete. Da mener jeg at du må la dommerens avgjørelse stå. Riktig bruk av VAR kan være fint, men per nå er det ikke helt optimalt, sier Udahl til VG.