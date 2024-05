Ungguttene Magnus Bech Riisnæs og Jones El-Abdellaoui var målscorerne i den svært viktige seieren for Geir Bakke og co.

Vålerenga tok med det sin fjerde strake seier etter ydmykelsen på bortebane mot Mjøndalen for noen uker siden. På onsdag sikret de også kvartfinalebillett i cupen etter seier på straffesparkkonkurranse mot HamKam.

For Aalesund fortsetter krisen for den hardt pressede Christian Johnsen. De oransje har tapt fire av sine siste fem kamper. Den siste tiden har både daglig leder og keepertrener gått av.

Aalesund får besøk av Sogndal på fotballens nasjonaldag torsdag.

Egersund på tabelltopp

Opprykkslaget Egersund har hatt en ellevill sesongstart. Formlaget fortsatte trenden med en sterk borteseier mot Ranheim etter scoringer av Magnus Lankhof Dahlby, Andreas Helmersen og Ingvald Halgunset.

Det så lenge ut til at seieren bare skulle ta dem til andeplass på tabellen, men etter at Moss på utrolig vis snudde fra 0-3 til 3-3 mot Stabæk, så var tabelltopp et faktum for Egersund.

Lyn vant på Bislett

Lyn har spilt på seks forskjellige stadioner i løpet av sesongens første sju kamper. I lørdagens kamp mot Levanger var det endelig tid for å spille på lagets ordinære hjemmebane, da Bislett stadion ble åpnet for fullt for spill i 1. divisjon.

Jacob Hanstad ble kveldens store helt da han scoret to mål for Oslo-klubben i løpet av første omgang. Formspilleren Sanel Bojadzic reduserte for Levanger, men etter at Anders Bjørntvedt Olsen økte ledelsen like før slutt, så gikk seieren til slutt til Lyn.

Sandnes Ulf fikk det tøft borte mot Sogndal og ble til slutt ydmyket med 1-5 i saftbygda.

Krise for Start

For Azar Karadas og Start har det vært en marerittsesong så langt. Klubben, som har hatt mye problemer innad i klubben den siste tiden, ligger på jumboplass uten en eneste seier etter sju kamper spilt.

Lørdagens kamp mot formsvake Åsane var en god mulighet til å snu trenden, men det endte til slutt med 0-1-tap for de gulkledde etter mål av Steffen Lie Skålevik.

Allerede torsdag er det duket for ny runde på norsk fotballs nest øverste nivå når det er fotballens nasjonaldag. Da møtes topp og bunn når Start får besøk av den overraskende ligalederen Egersund.