Mandag røk USAs stjernetunge mannskap 4-5 for Slovakia etter forlengning.

Det slovakiske laget sjokkerte amerikanerne og ledet hele 4-1 etter to perioder. I den tredje kollapset så nærmest slovakerne og slapp det amerikanske laget inn i kampen igjen. 4-4 ved full tid sendte kampen til forlengning.

Der dukket New Jersey Devils-backen Simon Nemec opp foran det amerikanske målet og styrte inn seiersmålet for Slovakia. Da gjensto det et drøyt minutt av forlengningen.

USA innledet VM med tap for Sverige. Mandagens smell betyr kun fire poeng på tre kamper.

Særlig målvaktssituasjonen skaper trøbbel for VM-favoritten. Førstevalget Alex Lyon måtte reise hjem i kjølvannet av seieren mot Tyskland etter å ha fått en skøyte over hånden. Underveis i mandagens kamp ble Alex Nedeljkovic erstattet med Trey Augustine etter å ha sluppet inn fire mål.

Sverige og USA var blant mange de store favorittene foran VM.