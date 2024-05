Rangers-spiller John Lundstram bemerket seg negativt ved to anledninger i lørdagens nederlag. Han scoret først et uheldig selvmål etter 38 minutter før han på overtid av 1. omgang ble utvist for en stygg takling.

Matthew O'Riley sendte Celtic i ledelsen like før Lundstrams selvmål, mens Cyriel Dessers reduserte for Rangers før hvilen. Det ble ingen mål etter pause.

Celtic leder serien seks poeng foran Rangers med to kamper igjen å spille. Kun en skikkelig kollaps kan hindre Celtic i å ta sin tredje strake titteltriumf i ligaen.

Rangers står med 55 titler, men har bare vunnet én gang de siste tolv årene. Ikke siden 1984/85 har ett annet lag enn Celtic eller Rangers vunnet serien. Da tok Aberdeen sin fjerde tittel med legenden Sir Alex Ferguson som manager.