Flere italienske medier melder om dommen, deriblant La Gazzetta dello Sport.

Det opprinnelige kravet til Ronaldo var på 19,5 millioner euro, noe som tilsvarer nesten 230 millioner kroner.

I stedet ble Juventus dømt til å betale halvparten av summen, pluss renter. Klubben må også betale rettskostnadene.

Saken stammer fra 2020, da Ronaldo og Juventus skal ha avtalt å utsette betalingen av fire månedslønner til portugiseren under covid-pandemien.

Hverken Juventus og Ronaldo informerte det italienske fotballforbundet om avtalen. Domstolen mente at partene måtte dele ansvaret, derfor måtte Juventus kun betale halvparten av den utestående lønnen.

Juventus inngikk et forlik med det italienske fotballforbundet om å betale 8,5 millioner kroner for et snaut år siden. Det skyldtes en sak som omhandlet tvilsom regnskapsføring og spillerlønninger.

Klubben ble også fratrukket ti poeng på grunn av en annen sak som gjaldt manipulering av overgangssummer.