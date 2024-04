– Det har vært en blytunge uke for oss med flere tøffe slag i trynet. Det var deilig med tre poeng i dag, sier Ødegaard i Viaplay-intervju etter kampen.

I løpet av den siste uken har Arsenal tapt 0–2 mot Aston Villa i Premier League og røket ut av Champions League mot Bayern München.

– Det tar på, det er mye kamper og mye som skjer ellers. Det er mye frem og tilbake her og der. Det tar på, selvfølgelig.

Nå er fokuset flyttet fremover.

– Vi må huske at vi fortsett har noe stort å spille for. Vi er i toppen av Premier League – det er nok motivasjon for alle, vi vet hva vi spiller for.

Se jubelscenene etter Ødegaard-målet her:

Ødegaard hadde tøffe arbeidsforhold og var lenge anonym i kveldens viktige seier.

Det var tydelig at hjemmelaget hadde lagt en klar plan på hvordan de skulle stoppe nordmannen. Motspillerne var tøffe oppe i duellene hver gang 25-åringen fikk ballen.

I 1. omgang og store deler av 2. omgang fikk ikke Ødegaard utrettet stort. Men han trengte bare én sjanse.

Tre minutter på overtid satte Ødegaard spikeren i kista med en lekker scoring. Kapteinen ble spilt fri i 16-meteren og prøvde først å slå inn foran mål – men ble blokkert. Ødegaard fikk ballen i retur, og prøvde like gjerne lykken på egen hånd og satte ballen sikkert i mål.

Med målet rundet Ødegaards også 50. målinvolveringer i Premier League under Mikel Arteta.

Nordmannen feiret som lagkamerat Leandro Trossard har gjort ved flere anledninger denne sesongen:

Foto: Nick Potts / Pa Photos / NTB

Rett før pause satte nettopp Trossard kampens første mål.

Bukayo Saka fant Kai Havertz, som igjen fant Gabriel Jesus. Jesus kriget med Wolves-forsvarerne og fikk ballen videre til Trossard inne i Wolves’ 16-meter. Med utsiden av foten satte Trossard ballen i tverrliggeren og i mål – utagbart for Jose Sá, som ellers hadde god kontroll i 1. omgang.

– Det er veldig imponerende, vi spilte ordentlig bra og hadde kontroll mesteparten av kampen. Vi kunne scoret mer, men vi er mer enn fornøyde med clean sheet, sier Trossard til BBC Sport etter kampen.

Grafikk: Sofascore.com

Arsenal gikk ut med et høyt press fra start. The Gunners kom til halvsjanse etter halvsjanse, men var ikke effektive nok i avslutningene sine.

Artetas menn fortsatte å dominere også i 2. omgang.

– One way traffic, kommenterte Nils Johan Semb etter at Arsenal hadde dominert de første elleve minuttene av omgangen.

Wolves forsøkte å endre kampbildet med å gjøre bytter fra en tynnslitt benk – uten å lykkes.

Før Ødegaard satte seiersmålet var Saka var nære på å sette 0–2. Arsenal-vingen driblet seg gjennom alt og alle på høyrekanten og kom til avslutning, men måtte avslutte med høyrefoten.

Med seieren overtar Arsenal tabelltoppen, med én kamp mer spilt enn Liverpool og City.

Grafikk: Sofascore.com