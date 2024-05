Det skriver klubben i en pressemelding.

Soria kolliderte med en motspiller i andre omgang mot Mallorca og traff bakken med hodet først. Han var bevisstløs i flere minutter og ble deretter fraktet til sykehus i ambulanse.

Getafe uttalte sent søndag kveld at Soria var ved bevissthet og utenfor livsfare, men at han vil forbli på sykehuset i 24 timer for observasjon.

Getafe tapte kampen 1-2 og endte sesongen på 12.-plass på tabellen.