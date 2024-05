Siden 2005 har Nadal kun tapt tre kamper i den prestisjetunge turneringen. På de 14 siste forsøkene har bare tre spillere maktet å snappe tittelen fra den meritterte spanjolen.

Én av dem er sveitseren Stan Wawrinka, som i 2015 ble mester etter å ha slått Novak Djokovic i finalen. Tross mye skadetrøbbel for Nadal de siste to årene, mener Wawrinka at det ikke er noen grunn til å tro at det er en redusert Nadal som om kort tid skal forsøke å spille seg til sin 15. tittel på rødgrusen i den franske hovedstaden.

– Det er godt å se at han er tilbake igjen og at han har blitt kvitt skadeproblemene. Hvis han unngår å få problemer i løpet av turneringen, kan han utrette mye. Hvis han klarer å sette sammen en god turnering, kan han bli veldig farlig. Han er like sterk som før, sier Wawrinka.

Nadal skal bryne seg på verdensfirer Alexander Zverev i 1. runde. I en eventuell kvartfinale kan Daniil Medvedev eller Holger Rune ende opp med å bli motstander.

For Casper Ruud sin del venter tsjekkiske Jakub Mensik i første kamp. Roland-Garros innledes søndag.