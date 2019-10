Det norske fotballandslaget møter Spania på et utsolgt Ullevaal stadion lørdag 12. oktober og Romania på Arena Nationala tre dager senere.

Troppen til de to viktige kampene ble tatt ut tirsdag formiddag.

Hele troppen

Her er Lars Lagerbäcks utvalgte – 24 spillere:

Keepere: Rune Almenning Jarstein, André Hansen, Ørjan Håskjold Nyland.

Forsvar: Kristoffer Vassbakk Ajer, Haitam Aleesami, Omar Elabdellaoui, Ruben Gabrielsen, Even Hovland, Birger Meling, Håvard Nordtveit, Tore Reginiussen, Jonas Svensson.

Midtbane: Sander Berge, Tarik Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø, Mathias Normann, Ole Kristian Selnæs, Martin Ødegaard.

Angrep: Erling Braut Haaland, Bjørn Maars Johnsen, Joshua King, Alexander Sørloth.

Tilbake etter skade

Det er to nye keepere i troppen sammenlignet med sist gang – André Hansen og Ørjan Håskjold Nyland kommer inn. I tillegg er Kristoffer Vassbakk Ajer med igjen. Han ble også tatt ut i kampene mot Malta og Sverige, men måtte melde forfall på grunn av skade.

Norge er nummer fire i gruppen, poenget bak Romania på plassen foran og to poeng bak Sverige på tredje.

De to beste går til EM. Ved poenglikhet teller innbyrdes i oppgjør. Her er Norge bak Sverige på bortemålsregelen etter to uavgjorte kamper.

– Skal vi ha en sjanse videre i kvaliken må vi ha fire poeng på disse to kampene, helst seks, sa landslagssjef Lars Lagerbäck under pressekonferansen.

Manglende effektivitet

NTB skriver at Lagerbäck har gjort opp regnskap etter 1-1-kampen mot Sverige i begynnelsen av september.

– Jeg synes, uansett hvordan jeg ser det fra vår horisont, at vi var nærmere tre poeng. Spillerne gjorde en virkelig god kamp, og Sverige har knapt tapt på Friends heller, sier han.

Landslagssjefen er samtidig klar på at den manglende effektiviteten som har gjort seg gjeldende gjennom hele kvalifiseringen fortsatt henger ved.

I november avslutter Norge kvalifiseringen mot de to bunnlagene Færøyene (h) og Malta (b).

Kommer ikke det norske laget seg videre til EM via kvalifiseringen, venter en ny sjanse i UEFAs nasjonsliga. Her er Norge klar for semifinale (kan fort bli mot Serbia) på sitt nivå. Seier der og i finalen betyr EM-plass.

Tomme tribuner

Bortekampen mot Romania spilles for tomme tribuner. Det er på bakgrunn av de rumenske supporternes oppførsel i EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Malta nylig.

Der ble spillere møtt med rasistiske tilrop, i tillegg til at det ble benyttet ulovlig pyroteknisk materiale. Enkelte supportere tok seg også ut på banen.

Norges Fotballforbund har samtidig fått totalt 200 billetter til disposisjon til oppgjøret i Bucuresti. Dette betyr at nordmennene som allerede har kjøpt billetter vil få komme inn på kampen.

Voldsom Ødegaard-interesse

Pågangen etter Martin Ødegaard før Norge–Spania-kampen lørdag neste uke er på rekordnivå. NFF tar grep for å ikke tømme ham for krefter.

Ødegaard har storspilt for Real Sociedad og har best sammenlagtkarakter av alle i Spanias største avis Marca.

– Ja, det er en ekstraordinær interesse for Martin nå fordi Spania er motstander og han hyppig stjeler overskriftene i La Liga. Vi får mange intervjuforespørsler fra spanske medier, men også andre internasjonale journalister og ulike underholdningsprogrammer. Det er først og fremst hyggelig med stor interesse for våre landslagsspillere, og vi er opptatt av tilgjengelighet, men på våre premisser, sier landslagets presseansvarlige Svein Graff til NTB.