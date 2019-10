I oktober i fjor fikk utvalgte kvinner følge herrefotball fra tribunen. Torsdag kan også vanlige kvinner i Iran følge landslagets VM-kamp mot Kambodsja. Vahid Salemi / AP / NTB scanpix

Misnøye til tross for at iranske kvinner få se fotballkamp: – De bygger bur for kvinner

Torsdag vil tusenvis av iranske kvinner kunne følge VM-kvalifiseringskampen mellom Iran og Kambodsja fra tribunen.

Det er første gang på 40 år at kvinner i Iran får mulighet til å se fotball for menn fra tribunen. Det har ikke vært mulig etter den islamske revolusjonen i landet i 1979.

Noe som er normalt for de fleste kvinner ellers i verden har vært en tøff kamp for de iranske. Det strenge islamske lovene og det ultrakonservative presteskapet har hindret dem.

– Torsdag vil det bli skrevet iransk historie på Azadi Stadium, skrev en fans på sosiale medier.

Allerede i september fikk Fifa forsikringer om at kvinner skulle få gå på kampen mot Kambodsja.

– Dette er veldig viktig, siden det ikke har vært lov på 40 år, sa Fifa-president Gianni Infantino.

Endringen kommer etter at Sahar Khodayari (29) tidligere i år satte fyr på seg selv for å se fotballkamp. Oppmerksomheten dødsfallet fikk, har gjort at iranske myndigheter nå tar grep.

Men det er likevel stor misnøye blant kvinnelige fotballfans i Iran. Grunnen er at det bare selges 4600 billetter til kvinnelige tilskuere – og det er opp mot 30.000 ledige seter på Azadi stadion, som har en total kapasitet på 78.000.

Mange har uttrykt sin misnøye på Twitter under emneknaggen #WakeUpFIFA.

Ifølge BBC er det også misnøye med at kvinner og menn skilles. Det vil blant annet si at mødre ikke kan være sammen med sønnene sine på kamp. Med andre ord er det fortsatt kjønnssegregering på fotballarenaer i Iran.

– De bygger bur for kvinner, mener en Twitter-bruker:

Marianne Hafnor Bøe er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. I forbindelse med dødsfallet til Sahar Khodayari uttalte Bøe at hun trodde internasjonalt press på Irans myndigheter kunne føre til endringer.

Streng segregering

– Jeg tror at internasjonal oppmerksomhet, som det vi ser nå etter denne saken, er til stor hjelp. Ellers er det viktig å støtte iranske aktivister i deres arbeid for kvinners rettigheter og kjønnslikestilling. Iranske aktivister har i en årrekke arbeidet mot forbudet mot kvinner på landets fotballstadioner, men også mot øvrig kjønnsdiskriminering i landet. Fotball er svært populært i Iran, så dersom FIFA skulle true med utestengelse fra internasjonale mesterskap, vil det trolig være effektivt, sa Bøe.

Bakgrunnen for forbudet er at det ikke blir ansett for å være sømmelig at kvinner kan se menn spille fotball i kortbukser.

Forbudet mot kvinner på fotballkamp ble innført i 1979 etter at Iran ble erklært som islamsk republikk.

– Loven er et uttrykk for landets strenge kjønnssegregering, som blant annet kommer til uttrykk i at det er strenge kleskoder for kvinner og for hva slags omgang som er tillatt mellom kjønnene. Bakgrunnen for forbudet er at det ikke blir ansett for å være sømmelig at kvinner kan se menn spille fotball i kortbukser.

– Er loven omstridt i Iran?

– Den er veldig omstridt. I 2006 ble det gjort forsøk av landets daværende president på å oppheve loven, men den ble gjeninnført av Irans øverste leder, Ali Khamenei, etter kort tid. Iranske kvinnerettighetsaktivister har også i lang tid protestert mot forbudet, og de har ført egne kampanjer for å få fjernet denne loven, uttalte Bøe i september.

Løsskjegg

Kvinner har tidligere tatt seg inn på stadioner ikledd herreklær og løsskjegg for å unngå forbudet. I forrige måned døde en kvinne etter at hun satte fyr på seg selv i protest mot å ha blitt nektet adgang på et stadion.

FIFA ser opphevelsen av kvinneforbudet som en stor seier. FIFA-president Gianni Infantino har truet med å ekskludere Iran fra VM i 2020 hvis landet ikke opphever dette forbudet.

I fjor fikk riktignok rundt 100 kvinner lov til å se det iranske landslaget under en vennskapskamp mot Bolivia. Men det var på begrensede områder og de fleste var slektninger av spillere og arrangører.

