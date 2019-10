Pierre-Emerick Aubameyang likte dårlig uttalelsene til sin tidligere sjef. DAVID KLEIN / REUTERS

Arsenal-stjernen langer ut mot sin gamle sjef: – Du er en klovn

Pierre-Emerick Aubameyang ble kalt grådig. Det likte Arsenals storscorer svært dårlig.

Viljam Brodahl Aftenposten

– Bra for deg at jeg aldri snakker om hvorfor jeg forlot Dortmund, Mr. Watzke. Du er en klovn.

Slik åpner Pierre-Emerick Aubameyang et Twitter-innlegg rettet mot sportsdirektøren i Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

Aubameyang, nåværende Arsenal-spiss, spilte i den tyske storklubben fra 2013 til 2018. Deretter gikk han til London-klubben for det som ble omtalt som en overgangssum på over 600 millioner kroner.

Den godt renommerte avisen Daily Telegraph, har tidligere hevdet å vite at Arsenal-spilleren har en ukelønn på over to millioner kroner.

Nå får Aubameyang kritikk fra sin tidligere sjef for å ha gått etter pengene.

– Selvfølgelig er det vanskelig å beholde en spiller for de summene. Enkelte går til klubber på grunn av pengene, der klubben ikke har spilt i Champions League på flere år. Aubameyang, som spiller bra for Arsenal, vil trolig bli varm i hjertet når han ser på bankkontoen, men på onsdager vil han bli lei seg når han må se Champions League på TV, sier Watzke til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung.

Arsenal spiller denne sesongen i Europa League, til forskjell fra Dortmund som spiller i Champions League – det øverste nivå i internasjonal klubbfotball.

– Ikke snakk om penger

Aubameyang mener sportsdirektøren er dobbeltmoralsk i sine uttalelser. Spissen hinter om at Watzke selv skal ha blitt fristet av penger tidligere.

Watzke solgte Ousmane Dembélé fra Dortmund til Barcelona i 2017 for en overgangssum som skal ha ligget på rundt én milliard kroner.

– Jeg husker den gangen du sa du aldri kom til å selge Ousmane, så så du mer enn 100 millioner (euro) og var den første til å ta pengene, skriver Aubameyang, og legger til:

– Ikke snakk om penger, er du snill. La meg være, er du snill.

Hans-Joachim Watzke (t.h) er sportsdirektør i Borussia Dortmund. LEON KUEGELER / REUTERS

Kontroversiell overgang

Det er ikke første gang spissen havner i unåde hos sin gamle klubb. Aubameyang ble suspendert og fikk bot etter å ha droppet et klubbmøte like før han forlot Dortmund for Arsenal i 2018.

Senere unnskyldte ham opptredenen sin.

– Først og fremst: Unnskyld for alt som har skjedd den siste måneden. Jeg ønsket å bytte klubb forrige sommer, men det gikk ikke. Nå måtte det skje. Det var kanskje ikke den beste måten å gjøre det på, men alle vet at «Auba» er gal, skrev han på Instagram etter overgangen til Arsenal.

Aubameyang har vært en av verdens fremste målscorere de siste årene. På sine fem år i Dortmund scoret han 98 mål i Bundesliga.

God målform har han også vist i Arsenal. Denne sesongen har han scoret syv mål på syv kamper i Premier League. Totalt står han med 39 mål på Englands øverste nivå.