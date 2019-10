VONDT: Fløya tapte 1–3 hjemme mot Gjelleråsen. Her ligger Martin Berg Johnsen nede for telling hjemme mot Skjervøy tidligere denne sesongen. Mats Rydland

Vond smell for Fløya: Tapte toppkamp og ga fra seg serieledelsen

Fløya fikk en strålende start på kampen, men tapte til slutt 1–3 hjemme mot Gjelleråsen.

For mindre enn 30 minutter siden

Fløya – Gjelleråsen 1–3

Fløya fikk en drømmeåpning på kampen da Mikael Lange sendte de grønnkledde opp i ledelsen 1–0 etter 23 minutter spilt.

Dessverre for Fløya skulle ikke den ledelsen vare lenge. Gjestene fikk straffespark etter 39 minutter spilt og Strahinja Latkovic var sikker fra 11-metersmerket. 1–1 sto seg til pause.

Les også TUIL-børsen: «Løvland sto for kampens største prestasjon da nedrykket så å si ble et faktum»

Etter hvilen var det Gjelleråsen sin tur til å gå foran i målprotokollen da Fløya-spiller Mads-Aimar Bakkeby satte ballen i eget nett.

1–2 sto det fram til det 90. minutt før Michael Lindviksmoen fastsatte resultatet til 3–1 til Gjelleråsen.

Finnsnes vant oppskriftsmessig 4–1 hjemme mot Leknes lørdag, noe som betyr at de leder 3. divisjon avdeling 6 foran Fløya på bedre målforskjell.

Det er to kamper igjen av sesongen. Fløya har LLeknes (B), Harstad (H) og TIL 2 (B), mens Finnsnes skal møte TIL 2 (B), Skjervøy (H) Harstad (B). Det er dermed duket for et nervepirrende drama i 3. divisjon mellom Finnsnes og Fløya om opprykket.