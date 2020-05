Helstrup klar for Tromsø – klubbene enige

Gaute Helstrup er klar for som ny trener for fotballklubben Tromsø. Han fristilles av HamKam med umiddelbar virkning.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

HamKam mister treneren Gaute Helstrup (tv) til Tromsø. Her sammen med Kammas sportssjef Espen Olsen (th). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Det bekrefter klubbene i en felles uttalelse tirsdag.

«HamKam og Tromsø er i dag blitt enige om at Gaute Helstrup fristilles fra kontrakten med HamKam, slik at han kan tiltre som trener for Tromsø IL fra dagens dato», heter det.

Det var i slutten av april at Tromsø tok kontakt med Hamar-laget og fikk grønt lys til å snakke med Helstrup. I forrige uke pågikk det samtaler mellom treneren og Tromsø.

Torsdag leverte han sin oppsigelse til Hamar-klubben.

Tirsdag ble det bekreftet at Helstrup, som er oppvokst i Tromsø, er tilbake i sin fødeby. Han var trener for Tromsdalen i sju sesonger fra 2011 før han overtok HamKam i fjor.

Finske Simo Valakari fikk sparken i Tromsø 19. april. Klubben som rykket ned fra eliteserien forrige sesong startet umiddelbart jakten på ny trener.

Nå er det HamKam som må ut og jakte ny trener fram mot seriestart. 1. divisjon skal etter planen starte 7. juli.