Bundesliga direkte: Nordmann benket mot Bayern München

Pavard legger inn fra høyre, og Müller prøver seg med et hælspark i retning Lewandowski. Blir for upresist, og keeper plukker.

Pavard legger inn fra høyre, og Müller prøver seg med et hælspark i retning Lewandowski. Blir for upresist, og keeper plukker.

Bayern er i ferd med å feste grepet her nå, etter at Union startet veldig bra.

Bayern er i ferd med å feste grepet her nå, etter at Union startet veldig bra.

DEL