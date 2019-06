Kristoff ikke like begeistret for Tour de France som før: – Er blitt vanlig og ikke så fett lenger

SUNDVOLDEN HOTELL: Lørdag 6. juli er han igjen på plass i Frankrike når startskuddet går for verdens største sykkelritt. Syv ganger tidligere har han deltatt. Det har endt med tre etappeseiere.

Nå har derimot Kristoff fått et svært avslappet forhold til rittet som nærmest betydde alt tidligere.

– Det er jo jobb, så jeg synes ikke Tour de France er like gøy som da jeg var yngre. Før gledet jeg meg veldig mye. Nå er det som en jobb, så det blir litt som at du må gjøre det.

– Jeg liker godt veldig godt å trene og være hjemme. Den delen har jeg likt bedre og bedre med årene, så har jeg likt løpene mindre og mindre. Jeg synes det blir stress og mye reising. Før var det kjempekult å kjøre med proffene, men nå er det blitt vanlig og ikke så fett lenger, sier han.

Fakta: Alexander Kristoff Født: 5. juli 1987. Fra: Flyttet fra Oslo til Stavanger da han var seks år. Lag: UAE Team Emirates. Utvalgte meritter: Vunnet tre etapper i Tour de France. Seier i Flandern Rundt og Milan – San Remo. VM-sølv i Bergen i 2017.

– Ikke noe press

I gangene på Sundvolden Hotell utenfor Hønefoss spiller Kristoff fotball med sønnen Leo. Kona Maren er også til stede.

Søndag skal NM-fellesstarten avgjøres på Røyse, men så må Kristoff reise bort fra familien for tre harde uker i Frankrike. Som alltid har han ambisjoner.

– Hvis jeg får en etappeseier er jeg fornøyd, det er det ingen tvil om. Jeg må jo si at jeg er misfornøyd hvis jeg ikke får det. Da har det på en måte vært forgjeves for min egen del, sier han.

I sitt andre Tour de France klinte Kristoff til med to etappeseiere. I fjor ble han kongen av Champs-Élysées da han vant rittets avslutningsetappe.

Nylig signerte han en ny toårsavtale med UAE Team Emirates. Det mener Kristoff gjør at han i år sykler med langt mindre press enn tidligere.

– Det gjelder bare å få mest mulig ut av det og ha det gøy så langt det lar seg gjøre, sier han lattermildt.

Fikk kontrabeskjed rett før Touren

I en årrekke har Kristoff vært spurteren «hele» laget har hjulpet for å vinne. Før årets ritt hadde han fått beskjed om at han måtte spille annenfiolin bak fartsfenomenet Fernando Gaviria.

Men så kom kontrabeskjeden. Denne uken ble det klart at colombianeren, som vant to etapper i fjor, må stå over årets ritt.

– Vi har lagt en strategi som er helt uavhengig av Gaviria, sier Kristoffs stefar og trener, Stein Ørn.

Han mener fokuset kun har vært å gjøre Kristoff best mulig rustet til treukersrittet. Ifølge Ørn er 31-åringen i kjempeform.

– Forskjellen er hva han hadde gjort underveis i rittet. Hadde han vært opptrekker hadde han gjort det, men forberedelsene hadde vært helt like uavhengig av arbeidsrollen.

– Det går mer på det mentale når man må ta over et ansvar. Det er ikke et problem for Alexander. Andre hadde slitt mer med det, men han er såpass rutinert og har lykkes i så mange sammenhenger. Vi er veldig trygg på det vi gjør, sier Ørn.

Fakta: Tour de France Regnes som verdens største sykkelritt. I år arrangeres den 106. utgaven. Rittet går over tre uker i juli, fordelt på 21 etapper. Alexander Kristoff, Edvald Boasson Hagen, Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Amund Grøndahl Jansen og Odd Christian Eiking er årets norske deltagere. Geraint Thomas vant rittet i fjor.

Siste Tour de France som toppspurter

Selv merker Kristoff at toppfarten blir lavere og lavere. Det går lengre tid mellom hver spurtseier enn tidligere. Dagen før starten går fyller han 32 år.

– Kan dette være ditt siste Tour de France?

– Som toppspurter kan det være det siste. Jeg har kjørt godt som opptrekker tidligere i år. Jeg har mange år igjen som opptrekker hvis jeg gidder det, sier Kristoff.

I år får han selskap av hele seks nordmenn. Det har aldri vært flere med norsk pass på startstreken i det franske storrittet.

Kristoffs lagkamerat, Sven Erik Bystrøm, sykler rittet for første gang. Han vil ikke avskrive kompisen.

– Han er ikke den raskeste lenger. Det har han innsett selv også, men han begynner å få erfaring han også. Han har kjørt rittet noen ganger nå. Er han litt smart, så er det absolutt muligheter, sier Bystrøm.

Ørn forteller at Kristoff har gjort justeringer i treningen denne sesongen. Til tross for at Kristoff er eldre enn gjennomsnittet i Tour de France, ser treneren stadig forbedringer.

– Alexander blir bare mer trygg på seg selv. Han blir flinkere til å manøvrere seg i feltet. På tester scorer han toppverdier, sier Ørn

Skulle Kristoff vinne den flate åpningsetappen, vil han kunne ikle seg den gule trøyen. Thor Hushovd er den eneste nordmannen som har gjort det tidligere.