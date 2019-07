Flere forskere forteller om hvor stor påvirkning den såkalte idealkroppen har på unge mennesker.

Vi har de siste dagene skrevet om avkledde pausedamer i sandvolleyball og lettkledde spillere i beachhåndball. Kvinnene må stille opp i små bikinier, mens herrene får ha shorts og singlet som sin uniform.

I beachhåndball, som har EM i Polen i disse dager, er noen spillere lei av at det blir for mye fokus på kropp – og ikke idretten. Samtidig sier spiller Martine Welfler dette om uniformen:

– Jeg har spilt med det i syv år, så jeg er blitt vant til det. Men det er jo ikke langt fra å være naken, så hadde jeg fått velge selv hadde jeg nok valgt en shorts eller noe.

Norges Håndballforbund (NHF) har lenge kjempet for å endre bekledningsreglene, det Europeiske Håndballforbundet (EHF) er enig, men internasjonalt (IHF) er det lite gehør. Ikke alle i idretten synes det er greit å vise frem mye hud.

– Vi vet at mange av de beste og topptrente kvinnelige utøvere har høy selvfølelse og et positivt kroppsbilde og fokus på hvordan kroppen fungerer og presterer. Samtidig vet vi også at mange kvinnelige utøvere ikke har en slik positiv opplevelse av egen kropp og vil oppleve det å konkurrere i så lite tøy som svært uheldig for egen selvfølelse, sier professor Jorunn Sundgot-Borgen ved Norges idrettshøgskole.

Hun vet følgende:

– Kvinner gruer seg til konkurransesesongen fordi de må ha så lite klær på seg. Andre har sluttet på grunn av en kleskode de ikke klarte å innordne seg.

Fakta: Reglene i beachhåndball Det internasjonale håndballforbundets regler for beachhåndball sier dette om uniformen: «Mannlige utøvere må bruke shortsen som vist på bildet. Hvis shortsen ikke er for løs, kan den være lenger, men den må være ti centimeter over kneskålen.» «Kvinnelige spillere må bruke bikinitruse som stemmer med det som er vist på bildet. Den skal være stram og gå i en vinkel oppover mot toppen av foten. Vidden kan være maks ti centimeter.»

Kjønnsroller status quo

Professorens oppfatning er at lite klær i enkelte idretter bidrar til å opprettholde det gamle kjønnsmønsteret.

– Det gjelder så lenge det å vise rumpe, midje og brystparti synes å være en sentral del av synliggjøring av kvinners idrettsprestasjon. Det at jentene tvinges til å prestere i bikini bukse og kort topp, kan i ytterste konsekvens påvirke prestasjon, rekruttering og øke frafallet.

Viser stadig mer hud

Professor Inga Lundin Kvalem ved Universitetet i Oslo forsker på kroppsbilder. Hun opplyser at den faktoren som har økt mest de siste årene når det gjelder å vise hud, kommer fra idretten, reklamen og mennesker som går på den røde løperen. Det handler om grad av nakenhet og gjelder begge kjønn.

Kvalem tror det som vises på bilder, har en påvirkning:

– De siste 10–15 årene har det i tillegg til et tynnhetsideal, blitt et fitnessideal. Du skal ikke være anorektisk, men se trent ut. Under et intervju av noen 17-åringer for få år siden, fikk de plukke ut bilder av hva som var kroppsidealet. Da ble sandvolleyballjentene plukket ut. De er ikke for tynne, har ikke for store muskler, ikke for store pupper, men heller ikke for små.

Hun legger til at det for menn alltid har vært et muskuløst ideal, men nå er det også kommet inn et slags tynnhetsideal for dem.

Kvinner blir objekter

Kvalem forteller at vekten er noe av det jenter er mest misfornøyde med. Lettkledde mennesker kan fort føre til kvinne ser på seg selv som et objekt. De bruker masse energi på å skamme seg over at man ikke ser ut som idealet. Det igjen henger sammen med utvikling av spiseproblemer, depressive problemer og seksuelle problemer. Blir du så opptatt av å sjekke kroppen, får ikke kost deg med partneren din, opplyser professoren.

Gutter spille i speedo?

Marianne Strand-Udnæseth, daglig leder i Sunn Idrett (se fakta), har reagert på bildet som viste kvinner og menn på landslagene i beachhåndball.

– Det er skremmende at det skal være så store forskjeller på jenter og gutter. Kvinnekroppen blir et utstillingsobjekt. Jeg lurer på om guttene hadde likt å spille i bar overkropp og en speedo? Det er veldig prisverdig at Norges Håndballforbund har jobbet for endring over tid. Jeg skulle så inderlig ønske at de ble hørt. Det er hårreisende at det fortsatt må være slike forskjeller.

Fakta: Sunn idrett Er et samarbeidsprogram mellom Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Orienteringsforbund og Norges Friidrettsforbund. Støttes av Norges idrettsforbund og Olympiatoppen. Jobber for å spre kunnskap om idrettsernæring og forebygge spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere. Opprinnelig, fra starten i 2008, rettet mot jenter og hadde navnet Sunn Jenteidrett. Ble i 2016 kjønnsnøytrale. Har som hovedmål å øke kunnskapen om kosthold og idrettsernæring, matglede og heve kompetansen hos trenere og foreldre om idrett og spiseforstyrrelser. Ønsker å skape større åpenhet, debatt og endre holdninger til spiseforstyrrelser i idretten Hovedmålgruppe er unge idrettsutøvere i alderen 13–22 år inne de fire idrettene.

42-åringen mener at idretter, der utøverne er nødt til å ha på seg minimalt med klær for å være med, bidrar til kroppspress og usunt fokus rundt mat, kropp og vekt.

– Disse toppidrettsutøverne er store forbilder og rollemodeller. De har stor påvirkningskraft overfor de unge. Slike bilder er med på å opprettholde enormt kroppsfokus og det er blitt bare mer og mer de siste årene.

Selv om det ikke er regler for bekledning i beachhåndball i Norge, må det norske landslaget overholde reglene som er satt av IHF når de nå spiller EM i Polen.

– Vår holdning er uansett akkurat den samme som den har vært i flere år. Vi kommer til å jobbe videre for å endre reglene slik at større plagg kan bli tillatt, sier leder for medier og kommunikasjon i Norges Håndballforbund, Lars Kvam.

Det internasjonale håndballforbundet har ikke svart på våre gjentatte henvendelser.