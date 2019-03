Derfor deppet ikke Olsbu Røiseland etter at pallplassen glapp

HOLMENKOLLEN: I løpet av torsdag ettermiddag glapp en pallplass på den siste sprinten i verdenscupen, muligheten til å vinne sprintcupen sammenlagt og muligheten til å vinne verdenscupen sammenlagt.

I forrige uke ble det tre stafettgull i VM, men det ville seg ikke på de individuelle øvelsene.

Det ble fjerdeplass og en syvendeplass på de øvelsene hvor hun skulle ta medalje.

Fornøyd likevel

Likevel får ikke 28-åringen fra Froland seg til å deppe aldri så lite etter at hun måtte nøye seg med en sjetteplass på sprinten i Kollen.

Fakta: Marte Olsbu Røiseland Født: 7. desember 1990 Fra: Froland Bor: Lillehammer Meritter: OL-sølv på sprinten i Pyeongchang (2018), OL-sølv på mixedstafetten i Pyeongchang (2018). VM-gull på stafetten i Oslo (2016), VM-gull på stafetten i Östersund (2019), VM-gull på mixedstafetten i Östersund (2019), VM-gull på single mixedstafett i Östersund (2019) Verdenscupen: 3 seire

– Jeg skjønner at det er mulig å tenke slik. At det var veldig mye nesten. Men vi skal huske på at forrige sesong hadde jeg noen pallplasser og ikke en eneste seier. Denne sesongen har jeg vunnet tre verdenscuprenn, sier hun.

Hun mener at det som har skjedd denne sesongen er store steg for henne som skiskytter.

– At jeg har muligheten for å kjempe om seieren sammenlagt i verdenscupen er et kjempesteg for meg. Jeg skal kjempe om tredjeplassen sammenlagt og om jeg hadde fått den gule trøyen i år ville det vært veldig uventet ettersom jeg så vidt har vært topp ti sammenlagt før.

Anastasia Kuzmina vant foran tyske Franziska Preuss og Paulína Fialková. For Kuzmina var seieren spesiell.

– Jeg gir meg som skiskytter etter at jeg nå reiser fra Holmenkollen. Derfor betyr dette veldig mye for meg, sa den slovakiske løperen.

Den gule trøyen

Den beste norske skiskytteren er klar over at hun er nødt til å sikte høyere, ikke med geværet, men ambisjonene neste sesong.

– Det er klart at forventningene blir stadig skrudd opp. Jeg føler at jeg kan ha muligheten til å kjempe om den gule trøyen en gang i karrieren. Men neste sesong blir VM i Anterselva veldig viktig.

Det kan bli snakk om å ofre verdenscupen for å kunne prestere best mulig under VM på høyden i Anterselva neste sesong.

– Vi skal bruke mer tid i høyden. Hvor mye har vi ennå ikke tatt stilling til ennå.

Dorothea Wierer fra Italia kjemper med lagvenninnen Lisa Vittozzi om sammenlagttittelen i verdenscupen. Vittozzi skjøt seg bort i Kollen og dermed har Wierer overtaket før sesongens to siste øvelser, jaktstarten lørdag og fellesstarten søndag.

Marthe Olsbu Røiseland har fortsatt los på tredjeplassen. Hun har tidligere ikke vært bedre enn nummer 12 i sammenlagtcupen.

De som gikk på hjemmebane

Røiseland ble beste norske på hjemmebane. Hun ble fulgt av to løpere som virkelig gikk på hjemmebane. Tiril Eckhoff fra Fossum ble nummer syv. Etter å ha slitt med forkjølede etterdønninger etter VM, var hun klar.

– Godt fornøyd jeg, sa hun.

Hun hadde skutt ni treff, men ikke hatt den sedvanlige farten i sporet.

– Det var langt unna maksfart i sporet i dag, sa hun.

Ingrid Landmark Tandrevold vant sølv på distansen i VM. På hjemmebane måtte hun konstatere at det bare ble en 16.-plass til tross for bare én bom på de ti skuddene.

– Det var dessverre tungt i dag. Jeg hadde virkelig lyst til å prestere bra her på hjemmebane. Men utgangspunktet for jaktstarten er ikke helt elendig, sa hun etter løpet.

PS: Norge vant nasjonscupen for kvinner i verdenscupen med innsatsen i går ettermiddag.