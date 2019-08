BRANN – TIL 2–3

1. Rødt til Bamba?

TIL mistet sin kaptein allerede etter fem minutters spill da Simen Wangberg måtte gi seg for dagen etter en duell i feltet. Reprisene viste at Brann-spiss Daouda Bamba landet oppå Wangberg i en duell og at han plantet en albue i Wangberg i landinga. Hendelsen fikk ingen etterspill annet enn at Jostein Gundersen kom inn for Wangberg, men TIL-supporterne skulle nok helst sett at Bamba ble utvist. I pausen ble det meldt at Wangberg ble kjørt til sykehuset og at «det etter forholdene sto bra til». Bamba bedyret sin uskyld i pausen og sa han forsøkte å lande.

2. Gamstens arroganse

Branns 1–0-scoring kom ut av intet i en situasjon der TIL skulle hatt full kontroll. Morten Gamst Pedersen horrible balltap til Petter Strand førte til at Brann kom i overtall og allerede kontroversielle Bamba satt ballen i lengste hjørne på vei igjennom. Gamst ble for veik da han skulle vende av Strand og misset ballen i stedet for i det som viste seg å bli særdeles skjebnesvangert. Gjorde det «godt igjen» da han slo frisparket til 1–1, da Vito Wormgoor satt ballen i eget nett like før pausen.

3. Valakaris rakett

Onni Valakaris 5. scoring for sesongen er mildt sagt en kandidat til «rundens mål». Trenerens sønn klinket til fra vel 20 meter helt opp i nettaket etter en svak klarering fra Wormgoor. En missil av et skudd, helt utagbart for Håkon Opdal. En scoring det luktet svidd av og som vil snakkes lenge om av TIL-fansen.

4. TILs nye målscorer

Fitim Azemi hadde en perfekt heading i 76. minutt etter et flott forarbeid av Aidan Barlow, Robert Taylor og ikke minst Magnus Andersen som slo den avgjørende pasningen til 1–3-målet. En klassekontring og iskald spiss. Gjør savnet etter Espejord litt mindre dersom han fortsetter slik med sin andre scoring siden han kom på lån fra Vålerenga.

5. Første i Bergen siden 2012

TIL har ofte slitt på Brann Stadion og sto med 15–8–6 før søndagens kamp. De hadde ikke vunnet i bergen siden 2012, der Zdenek Ondrasek scoret begge TILs mål i 2–0-seieren den gang. Med 1–0 tidlig i kampen så det ikke ut som TIL skulle få noe ut av kampen, men fotballen er rundt og «Gutan» snudde til en uhre sterk 1–3-seiere. Den første i Bergen siden 2012. Definitivt årets største skalp og den største under Simo Valakaris ledelse. Brann reduserte til 2–3 i 88. minutt ved Azar Karadas og holdt på å utligne til 3–3 på over overtid, men Kongshavn var med på notene og berget seieren!