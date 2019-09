Norge – Malta 2–0

ULLEVAAL: Martin Ødegaard viste frem noen av ferdighetene som har skapt begeistring i Spania, Erling Braut Haaland fikk debuten og Sander Berge scoret.

Dermed var det noen tegn til«nye Norge» på Ullevaal torsdag kveld, men det ble aldri noe fyrverkeri av en fotballkamp. Og begge scoringene ble skapt av innkast.

Det viktigste var imidlertid tre poeng, og de var aldri truet. Norge gjorde jobben før søndagens møte med Sverige.

– Det var mye sykt på en gang

– Det var mye sykt på en gang. Det at det var innkast og meg som scoret tror jeg du aldri får se igjen. Det var en stor drøm, det var et stort rus som gikk gjennom meg. Jeg så at Even Hovland stusset den, og Per Joar Hansen har sagt at jeg må putte hodet inn i boksen, sa målscorer Sander Berge til TV 2 etter kampen.

Og mens Berge stanget Norge i ledelsen med en stupheading, fikk Joshua King æren av å doble ledelsen i det siste spilleminutt av første omgang. Spissen ble byttet ut litt over en halvtime før slutt.

– De prøvde å ta meg ut i pausen, men jeg ville ha et mål. Det viktigste blir kampen mot Sverige på søndag, jeg trenger å spare alle mulige krefter til det, sa King til TV 2 etter kampen.

På spørsmål om Romsås-mannen har mye hat for svenskene, svarte King:

– Jeg har ikke så mye hat i kroppen min, så jeg hater ikke på svenskene. Men de har vært storebror i fotballen i mange år, og de stjal med seg to poeng fra kampen her. Nå skal vi ta tre poeng mot dem. Jeg gleder meg veldig til å spille på Friends Arena.

Martin Ødegaard var også fornøyd med tre poeng mot Malta. Nå er 20-åringen klar for å møte Sverige på søndag.

– Nå er jobben gjort før Sverige-kampen. Vi skal knuse dem og vise at de er lillebror, sa en selvsikker Ødegaard til TV 2.

Fem endringer

Det var fem endringer på laget som slet seg til seier borte mot Færøyene for tre måneder siden. Blant de nye var Haaland.

19 år, én måned og fem dager gammel fikk han sin A-landslagsdebut.

Dermed ble han den første spilleren født på 2000-tallet med spilletid på det norske herrelandslaget.

Med seg hadde han Berge (21) og Ødegaard (20). Legg til skadede Kristoffer Ajer, og du får en sentrallinje som har fått landslagssjef Lars Lagerbäck til å snakke om en lysende fremtid for norsk landslagsfotball.

Haaland fikk vist frem noe av kraften og råskapen han besitter, uten at han kom til de store sjansene. Og Ødegaard viste gang på gang frem teknisk begavelse som satte i gang kollektive hvin fra tribunen.

– Han var brukbar. Men han viser at han har noe ingen andre har, vurderer tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen i TV 2s sending.

To avgjørende innkast

Men det var de gamle metodene som ga tellende resultater.

Håvard Nordtveits innkast er blitt et velkjent ritual for Ullevaal-publikumet. Han jogger dit kastet skal tas, tørker ballen med et håndkle, tar noen skritt bakover, setter fart og kaster.

Det var denne varianten som sto bak begge Norges mål i 1. omgang.

Først da kastet endte på hodet til Even Hovland etter en drøy halvtime. Nordtveits stopperkollega styrte ballen videre bakover, der Sander Berge hadde revet seg løs og stupte ballen i mål.

Så, kort tid før pause, ble Nordtveit-kastet avgjørende igjen. Igjen fant han Hovland, som denne gangen ble lagt i bakken med det som lignet mer på et grep fra brytematten enn noe som er en del av fotballopplæringen.

Dommeren pekte på straffemerket, og derfra var Joshua King sikker. 2–0.

Få minutter tidligere risikerte samme mann å få sitt andre gule kort og dermed utvisning for filming, men dommeren dømte i stedet frispark.

Haaland byttet ut

2–0 har vært en farlig ledelse på hjemmebane for Norge på hjemmebane i denne kvalifiseringen. Både mot Sverige og Romania har tomålsledelse endt med poengtap (3–3 og 2–2).

Men selv med den ferske historikken kan ikke Lagerbäck og hans mannskap ha vært altfor bekymret da de gikk mot garderoben i pausen. For dette var Malta, og strengt tatt hadde de nærmest ingenting å by på.

Dermed ble annen omgang en kontrollert affære for de norske spillerne.

Haaland var nær ved å få en drømmedebut med scoring etter å ha blitt forsøkt satt opp av King, men 19-åringen rakk akkurat ikke frem.

Kort tid senere viste han frem råskapen da han kom seg forbi på venstresiden og fikk lagt inn, men innlegget ble avverget. Og så var det slutt. Etter 66 minutter ble Haaland byttet ut for Tarik Elyounoussi.

Ødegaard på sin side fortsatte å glimte til med fine øyeblikk, men ettersom 2. omgang skred frem, ble det stadig færre grunner til økt puls på tribunene.

Seieren var aldri truet.

Veien videre mot EM

Samtidig som Norge vant på Ullevaal, hadde Sverige ingen problemer med å sikre seg tre poeng på Færøyene. Dermed er det fortsatt to poeng opp til svenskene når kvalifiseringen er halvspilt.

På søndag blir det nabomøte på Friends Arena i Stockholm. Med seier der får Norge overtaket over Sverige. Da er mulighetene gode for å vinne det som ser ut til å bli kampen om annenplassen i gruppen bak Spania.

Med tap blir veien frem dit lang. Men Norge vil uansett få en ekstra sjanse. Fjorårets seier i Nations League-gruppen sikret Norge plass i sluttspillet til våren. Seier i semifinale og finale da gir EM-billett.