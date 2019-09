Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner er klar for den danske klubben FC København. Det bekrefter begge klubbene sent mandag kveld.

31-åringen har signert en kontrakt ut året med Ståle Solbakkens lag. Bendtner hadde fire måneder igjen av kontrakten med trønderne.

Den danske spissen skal trene med sine nye lagkamerater onsdag, og det vil da bli avholdt en pressekonferanse.

– Da jeg var 16 år og flyttet hjemmefra, var det mye jeg ikke visste noe om. Men jeg visste i hvert fall at jeg gjerne ville vende tilbake til København og FCK en vakker dag. 15 år senere kan jeg ærlig si at det føles enda større enn jeg hadde drømt om, skriver Bendtner i et innlegg publisert på Instagram mandag kveld.

FCK har stått i en spisskrise etter at Dame N'Doye fikk en skade og nå mister høstsesongen fordi han må operere. N'Doye var i solid form før skaden og hadde scoret fire mål på seks kamper.

Kåre Ingebrigtsen røpte detaljer om Bendtners RBK-kontrakt i sin nye bok. Les mer om det her.

– Lykke til

Bendtner signerte for Rosenborg i mars 2017.

Dansken spilte 86 kamper og scoret 35 mål for trondheimslaget.

– Tusen takk for innsatsen, Nicklas. Lykke til i København, skriver RBK på sine nettsider.

Sulten og motivert

Bendtner var helt ute i kulden i Rosenborg den siste perioden, og spilte sin siste kamp for klubben 28. april borte mot Molde (0–3-tap).

Han fikk også fri fra treninger fra slutten av juni til han plutselig var tilbake på Rosenborgs treningsfelt i midten av august.

– Det var ikke mitt ønske at jeg fikk en rolig sommer. Pausen har gjort meg klokere på hvor jeg står i karrieren. Jeg er overhodet ikke lei av fotball. Jeg er sulten og motivert som aldri før, skriver Bendtner videre på Instagram.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Derfor var han i fryseboksen

I mai fortalte Adresseavisen hvorfor Bendtner ikke lenger var en del av laget.

«Sentrale kilder i og rundt RBK-miljøet forteller om en spillergruppe hvor majoriteten er lei av det man føler har vært særbehandling av Bendtner i to år. Og hvor flertallet av spillerne – til tross for å ha gitt beskjed - mener at ting ikke har blitt tatt tak i før i vår», heter det i artikkelen.

Bendtner svarte på kritikken, og skrev blant annet i en e-post at han følte han beviste hver dag på trening at han var god nok til å spille.

«Enkelte ting er riktig gjengitt, men det er dessverre vanskelig for meg å gjenkjenne flere av de anonymt plantede ryktene i saken. Det gjør meg lei, fordi jeg finner dem misvisende», skrev dansken i sitt tilsvar.

Denne sesongen har Bendtner null mål på fem kamper i Eliteserien, og også i fjor var prestasjonene svake. I tillegg har utenomsportslige kontroverser skapt trøbbel for dansken. Før årets sesong ble Bendtner dømt til 50 dagers fengsel for den mye omtalte voldsepisoden i fjor høst. Straffen måtte han sone med fotlenke hjemme i leiligheten sin i København.

Jens Nørgaard Larsen / SCANPIX Denmark

Solbakken: – Vi har snakket sammen

I helgen sa RBKs sportslige leder til Adressa at det var «mye på gang rundt Bendtner», og at de jobbet med å få solgt ham i dette overgangsvinduet (som stengte natt til tirsdag i flere europeiske ligaer).

FCK-trener Ståle Solbakken har flere ganger tidligere i sommer avvist at Bendtner er aktuell for klubben, men like før helgen uttalte nordmannen at han hadde vært i kontakt med RBK-spissen.

– Vi veide situasjonen hans. Det er ikke sånn at vi ikke har tenkt på det. Jeg synes han er en god spiller. Han er en venn av klubben, så vi har snakket sammen. Men han er nok ikke typen vi mangler nå, sa Solbakken til danske BT.

FC København ligger på 2.-plass i Superligaen med 21 poeng på åtte kamper. Serieleder FC Midtjylland har ett poeng mer enn hovedstadslaget.

I forrige uke kvalifiserte Solbakkens menn seg for Europa League-gruppespillet. De havnet i gruppe med Malmø, Dynamo Kiev og Lugano.

Bendtner har spilt over 100 kamper for Arsenal, og har vært innom klubber som Juventus, Wolfsburg, Birmingham, Sunderland og Nottingham Forest.

Han har også 81 landskamper og 30 mål for Danmark.