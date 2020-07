Valget sjokkerte stjernen: – Jeg kan risikere livet eller gi opp lønnen min

Basketballstjernen Elena Delle Donne er i risikogruppen for covid-19-viruset. Men hun kan bli å se den kommende sesongen likevel.

Elena Delle Donne og Washington Mystics gikk til topps i WNBA-finalen mot Connecticut Sun forrige sesong. Foto: David Butler II / USA Today Sports

Donne spiller på øverste nivå i USA, i kvinnenes svar på NBA, nemlig WNBA. Neste uke vil 2020-sesongen endelig starte, etter å ha blitt utsatt grunnet koronapandemien.

Da vil Donne nok en gang ha muligheten til å tre ut på parketten sammen med lagvenninnene i Washington Mystics, men først må hun ta en beslutning.

Donne lider nemlig av Lymes sykdom, også kjent som borreliose. Donne er redd for hvordan kroppen hennes da vil reagere om hun også blir koronasmittet.

I et intervju med Players’ Tribune forteller hun at hun tar over 60 piller hver dag for å holde borreliosen i sjakk.

– Jeg vet at det ikke er trygt. Jeg vet at det ikke er sunt å gå på antibiotika i lange perioder, men jeg vet også at jeg føler meg fryktelig og ikke klarer å spille basketball når jeg ikke tar medisin, sier Donne til CNN.

Fikk nei av medisinsk panel

30-åringen vil helst ikke spille når sesongen starter opp igjen, men en beslutning fra et medisinsk panel utnevnt av ligaen og WNBA-stjernenes spillerforening har gitt henne et dilemma.

Det medisinske utvalget bestemte nemlig at Donnes sykdom ikke plasserer henne i risikogruppen. Basketstjernen påstår på sin side at den personlige legen hennes mener hun er i risikogruppen. Det skal også lagets lege ha sagt seg enig i.

Hun ville dermed hatt krav på full lønn selv om hun skulle stått over sesongstarten, men det medisinske panelets beslutning forhindrer altså dette.

– Jeg var sjokkert, sier Donne til CNN og øyeblikket da hun fikk vite panelets beslutning.

Til Player’s Tribune beskriver hun den tøffe beslutningen hun nå står overfor slik:

– Jeg har nå to valg: Jeg kan risikere livet mitt – eller gi opp lønnen min.

Elena Delle Donne og lagvenninnen Brittney Griner (t.v.) var med da USA tok OL-gull i 2016. Foto: Jim Young / Reuters

Kan få hjelp av klubben

Donne hevder hun vil få absolutt ingenting av lønnen sin om hun velger å avstå fra spill. Hun vil også motta mindre fra sponsorer om hun ikke spiller.

Amerikaneren er ingen hvem som helst i ligaen. Hun ble kåret til WNBAs viktigste spiller senest i fjor. Lønnen er likevel ikke på nivå med hva herrene i NBA tjener.

Sesongen vil starte i Florida neste uke. Da vil spillerne være samlet i en egen sosial «boble», ikke helt ulikt hvordan formel 1 og andre sporter har løst oppstarten.

Det er imidlertid ikke helt sikkert at Donne må ta valget selv. Mystics-trener Mike Thibault hinter til at laget vil betale stjernespilleren.

– Vi kan gjøre hva vi vil når det gjelder det. Vår intensjon har hele tiden vært å betale henne.

Donne er for øyeblikket under behandling for en ryggskade og er dermed utilgjengelig med det første. Om hun blir bra, vil Mystics først da bli enig med henne om hvorvidt hun gjør et comeback i Florida eller ikke. Laget gikk til topps i WNBA-sluttspillet forrige sesong.

WNBA-sjef Terri Jackson sier følgende i en uttalelse til CNN:

– Det er upassende å kommentere en spillers medisinske status. Elena Delle Donne er et verdsatt medlem av spillerledelsen vår (Donne er visepresident i spillerorganisasjonen). Vi støtter henne 1000 prosent.