NFF vil be regjeringen la seniorene i bredden trene igjen, men ikke spille kamper ennå

Norges Fotballforbund (NFF) mener breddeklubbene kan bidra til å holde befolkningen i smitteberedskap dersom seniorene får lov til å trene med kontakt igjen.

Norges Fotballforbund (NFF) håper å få regjeringens tillatelse til å la seniorene på breddenivå trene igjen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NFF skal i et møte med regjeringen mandag diskutere framtiden til Fotball-Norge. Men i en tid der smitten sprer seg og statsministeren varsler en brems i gjenåpningen av samfunnet, vil ikke NFF be om åpning for å la de over 20 år spille kamper i breddefotballen.

– Vi registrerer at situasjonen har forverret seg. Men vi håper at regjeringen vurderer helheten her. Det første målet vårt er å komme i gang med kontakttrening for seniorene. Det medfører ikke en stor smitterisiko, sier Alf Hansen, direktør for utvikling i NFF, til NTB.

– Vi forstår at det vil være mer risiko ved åpning for kamper, så det håper vi kommer i neste fase, sier Hansen.

NFF-toppen mener at fotballspillere kan være ambassadører for smittevern i en tid der flere i samfunnet ser ut til å ta lettere på det. Han opplyser at det ikke har vært noen dialog med regjeringen i forkant av møtet.