Kristoffersen-advokat med tirade mot Skiforbundet: – Et misbruk kan ikke bli sterkere enn dette

OSLO TINGRETT: Det betyr at Odd Stemsrud mener konkurransereglene i EØS-avtalens artikkel 54 og konkurranselovens paragraf 11 er Kristoffersens beste måte å vinne frem i tingretten. Et medhold vil kunne bety at alpinstjernen endelig kan oppfylle drømmen om en Red Bull-avtale.

Stemsrud anførte tre rettslige grunnlag før den ukelange rettssaken. Kun et av grunnlagene ble behandlet av EFTA-domstolen, den ypperste ekspertisen på EØS-retten. Det var tjenestereglene i EØS-avtalens artikkel 36.

Kristoffersens side ville at også konkurransereglene skulle behandles av EFTA-domstolen, men ble ikke hørt. Likevel valgte Stemsrud å bruke mest tid på disse reglene i sin prosedyre mandag.

– Misbruk

Stikkordene i konkurransereglene er foretak, dominerende stilling og misbruk av dominerende stilling. Stemsrud mener at Skiforbundet har oppfylt alle vilkårene i sin behandling av Henrik Kristoffersen.

– Skiforbundet misbruker sin dominans på flere måter. Skiforbundet tvinger utøvere til å signere landslagskontrakter, hvor de aksepterer at forbundet eier alle markedsrettigheter. Hvis de ikke følger denne, blir de fratatt startlisens. Vi mener at et misbruk ikke kan bli sterkere enn dette. Forbundet dikterer utøvernes forretningsvilkår. Det er en totalt ukjent ordning ellers i samfunnet, sa Stemsrud om vilkårene.

Skiforbundets advokat, Per Andreas Bjørgan, vil svare for Stemsruds anklager i sin prosedyre tirsdag, men sa følgende om konkurransereglene i et intervju med Aftenposten før rettssaken startet:

– Det er også anførsler om konkurranseregler, som ikke ble forelagt EFTA-domstolen. Men vi mener at de konkurranserettslige spørsmålene skal vurderes etter samme saklighets- og proporsjonalitetsnorm som de øvrige spørsmålene, sa Bjørgan.

Sparte ikke på kruttet

Odd Stemsrud hamret innledningsvis i rettssal 250 løs mot det han mener er markedsmisbruk fra Norges Skiforbunds side.

– Det er bare en grunn til at skiforbundet er der de er. De har tilranet seg utøvernes markedsrettigheter og melker dem i et monopolsystem, sa Stemsrud – og fortsatte:

– Ledelsen i skiforbundet står til knærne i markedsmisbruk. Det er så mange kategorier misbruk og et så stort omfang at en ser ikke skogen for bare trær.

Stemsrud mer enn antydet også at hans klient kjemper en kamp for langt flere enn seg selv.

Fakta: Fakta om konflikten Konflikten bunner i at Kristoffersen vil ha et Red Bull-klistremerke på hjelmen. Det er hans personlige sponsor. Problemet er at Norges Skiforbund har solgt hjelmrettigheten til Telenor. Kristoffersen mener at en større Red Bull-avtale vil åpne døren til et nytt omfattende støtteapparat og en trygghet etter endt karriere for ham selv. Skiforbundet frykter hva som vil skje med deres landslagsmodell hvis Kristoffersen får medhold. Da er de redd for at sponsorpengene forsvinner ut av forbundets hender.

– I den grad skiforbundet skulle få medhold og det skulle skape presedens si norsk idrett som sådan, er fasit at reelle markedsrettigheter på utøvernes hånd aldri vil bli en realitet, sa Stemsrud.

Henrik Kristoffersen har vært aktiv på saksøkers benk fra dag én i rettssaken. Alpinstjernen tok NM-gull i slalåm i Hemsedal søndag, men var tilbake i Oslo for dag fem i hvit skjorte for anledningen.

24-åringen vil også være på saksøkers benk tirsdag under skiforbundets prosedyre. Deretter er det opp til tingrettsdommer Kari Lunde å lande et resultat.