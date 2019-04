Carlsen slo rivalen - vant prestisjeturnering: - Har vært veldig morsomt de siste to dagene

Den norske verdensmesteren slo Anish Giri søndag. Med svarte brikker fulgte nordmannen opp med å bruke 39 trekk på å slå Sergej Karjakin – som han møtte i VM-duell i New York for dtøyt to år siden – i syvende runde av Shamkir Chess i Aserbajdsjan.

Dermed avgjorde han turneringen når det gjenstår ett parti igjen å spille mot Aleksander Gristsjuk tirsdag.

– Var veldig interessant

Ifølge sjakknettstedet Matt og Patt er «seieren i Shamkir prestasjonsmessig det beste Carlsen har prestert i en lukket turnering på fire år».

– Jeg vet ikke om partiet i dag var veldig godt, men det var veldig interessant. I går var det også interessant mot Anish, selv om jeg var litt misfornøyd med at jeg ikke klarte å fullføre det helt, sa Carlsen på pressekonferansen ifølge nettstedet.

Glisende slo han fast:

– Det har vært veldig morsomt de siste to dagene.

Carlsen kom godt i gang med svarte brikker i mandagens åttende parti, og etter 39 trekk var det over.

Det er fjerde gang på like mange forsøk Carlsen vinner Shamkir-turneringen i Aserbajdsjan. Han gikk også til topps i 2014, 2015 og 2017.

Heller ingen av de øvrige spillerne kan innhente nordmannen i sammendraget.

Carlsen hadde før møtet mot Karjakin spilt 48 partier i langsjakk uten tap. Nå er rekken forlenget til 49 partier på rad.

Etter at Karjakin hadde hatt et lite overtak innledningsvis mandag, klarte Carlsen å få partiet inn i sitt spor. Han hadde også etter 26 trekk opparbeidet seg over en halv time mer tid igjen på klokka. Karjakin var sjanseløs på å slå tilbake.

Carlsen møter Aleksander Gristsjuk i sitt siste parti tirsdag.