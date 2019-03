Overtidsscoring ga TIL-seier i serieåpninga

RANHEIM – TIL 1–2

Kampen var ikke mer enn seks minutter da hjemmelaget fikk den første sjansen i kampen. Russiske Artem Sokol ble for lett lurt av og ballen havnet hos Michael Karlsen som smalt til like utenfor 16 meteren og tvang Gudmund Kongshavn ut i full strekk og til kampens første corner, som TIL-kaptein Simen Wangberg fikk stanget ut.

Snøen lavet ned i Trondheim og det minnet mer om hjemlige forhold for «Gutan». Allerede etter 15 minutter spill ble det et kort stopp i spillet for å måke fram linjene på banen.

Kalddusj og måkepause

Så kom scoringen etter 18 minutter. Første ble Juha Pirinen fraløpt. Innlegget mistet Anders Jenssen kontroll over ballen og fikk ikke klarert skikkelig. I stedet ble det en ren pasning ut til spanske Adria Mateo Lopez som banket til, via Kent-Are Antonsen og i lengste hjørne. 1–0 til hjemmelaget.

Kun to minutter ble det fullstendig stopp i spillet. Dommer Trygve Kjensli sendte lagene i garderoben for en brøytepause som varte vel 10 minutter.

Fakta: KAMPFAKTA Eliteserien 1. runde Extra Arena, søndag Ranheim 1 (1) TIL 2 (0) Mål: 1–0 (18) Adria Mateo Lopez, 1–1 (69) Mikael Norø Ingebrigtsen (Daniel Berntsen), 1–2 (90) Onni Valakari (Daniel Berntsen) Gult kort: Daniel Kvande, Ranheim. Daniel Berntsen og Artem Sokol, TIL. Sjanser: 4–4 Cornere: 2–8 Tilskuere: 1.694 Dommer: Trygve Kjensli, Nesodden IF

Et par minutter etter lagene startet opp ble TIL-spiss Brayan Rojas liggende og vri seg i smerte etter en duell. Costaricaneren fikk seg en smell i ankelen, men var på beina igjen etter nok et stopp i spillet.

TILs første corner i kampen ble klarert og Daniel Berntsen rotet vekk ballen da han så ut til å ha full kontroll. Ranheim kom tre mot en, men et godt returløp fra «Gutan» avverget ny kjempesjanse til hjemmelaget.

I 35. minutt kom TILs første sjanse i kampen da Mikael Norø Ingebrigtsen fikk avsluttet fra like utenfor 16-meteren, men med mange Ranheim-forsvarere foran seg, gikk bare markkryperen til side for mål.

På overtid av 1. omgang fikk TIL en enorm mulighet til å utlikne. Daniel Berntsen dro seg nydelig fri ned til dødlinja, slo inn mot bakerste. der ventet Brayan Rojas, som ikke fikk til en avslutning, men missen ble i stedet en perfekt pasning ned til Onni Valakari, som fikk avsluttet fra kloss hold, men Aleksander Foosnæs fikk kastet seg foran og blokkert til corner. Urolig nære for «Gutan», som ikke fikk noe ut av to cornere på rappen. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1–0 til Ranheim.

Alley, Ned / NTB scanpix

Ingebrigtsen utliknet

I 2. omgangen ga snøen seg helt og «Gutan» fortsatte der de slapp mot slutten av 1. omgang med en rekke cornere, men ingen førte til noen store sjanser. I 58. minutt gjorde Simo Valakari sitt første grep fra sidelinja. Robert Taylor erstattet Brayan Rojas på topp for «Gutan».

I 63. minutt fyrte Juha Pirinen av gårde et skudd fra like utenfor 16-meteren på halv volley, men finnens avslutning gikk vel en meter over mål.

Så i 69. minutt kom utlikningen for TIL! En nydelig pasning i bakrom fra Kent-Are Antonsen ut til Daniel Berntsen på løp. Berntsens slo 45 grader ut til Mikael Norø Ingebrigtsen som banket ballen i nettaket fra 5–6 meters hold.

Kun minuttet senere var samme mann nær å score selvmål da han skulle klarere, men heldigvis var Gudmund Kongshavn med på notene.

Med fem minutter igjen å spille fikk TIL frispark fra 25 meters hold. Robert Taylor skjøt over muren, men en halv meter til side for mål.

Det så ut til å ende 1–1, men på overtid dukket trenerens sønn opp. Nok en gang var det Daniel berntsen som gjorde forarbeidet. Han slo perfekt inn i feltet til Onni Valakari som stanget inn 1–2 til ellevill jubel fra bortesvingen.