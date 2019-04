I Wolverhampton-kulissene trekker den omstridte superagenten i trådene: – Urovekkende

I 1996 var Jorge Mendes nattklubbeier i hjemlandet Portugal.

Nattklubben ble et populært sted for fotballspillere, og det var slik han møtte Nuno Espírito Santo, som da var keeper for Vitória Guimarães.

Noen måneder senere hadde Mendes gjennomført sin første overgang som fotballagent. Espírito Santo var klar for den spanske klubben Deportiva La Coruña.

Mendes så en mulighet, og han grep den begjærlig.

Trekker i trådene

Likevel kunne nok selv ikke han forestille seg hva bekjentskapet med en portugisisk fotballkeeper skulle bli starten på.

Og at det var et møte som skulle totalforandre en fotballklubb fra en engelsk industriby drøye 20 år senere, var det ingen som kunne spå.

Men nå er vi her, i april 2019, og når Wolverhampton besøker Watford til semifinalen i FA-cupen, er det Nuno Espírito Santo som leder laget fra sidelinjen.

Samtidig trekker Jorge Mendes i trådene. Han er fortsatt agenten til keeperen som ble trener.

Rekordkjøpet

Men innflytelsen stopper ikke der. Den går langt dypere og har vært gjenstand for debatt i England.

Denne uken kom kunngjøringen: Raúl Jiménez, den innleide spissen som scoret et av målene som sendte Ole Gunnar Solskjærs Manchester United hodestups ut av FA-cupen, kjøpes fra Benfica.

Prisen på 30 millioner pund, rundt 336 millioner kroner etter dagens kurs, er overgangsrekord for Wolverhampton.

– Jeg vil skrive historie i denne klubben, fastslo spilleren som har scoret 15 mål denne sesongen.

Spillerens agent er Jorge Mendes.

Sensasjonsovergangen

Jiménez er en av en rekke Mendes-klienter som er blitt hentet til Wolverhampton.

Flere av dem ville neppe ikledd seg den oransje drakten uten superagentens innblanding.

Overgangen som fikk flest til å sperre opp øynene, skjedde sommeren 2017. Da ble Rúben Neves hentet fra Porto.

Neves var lenge blitt sett på som et av fotballens mest spennende talenter. Selv om prestasjonene hadde dalt noe i den foregående sesongen, var det ventet at han ville ende opp i en langt større klubb.

Men det var Wolverhampton han havnet i, og der bidro han til å løfte klubben tilbake til Premier League før denne sesongen.

Koblingen til eierne

Mendes’ koblinger til Wolverhampton begynte i 2016.

Det året skal han ha spilt en sentral rolle da det kinesiske selskapet Fosun International kjøpte opp klubben.

Siden er det fremkommet at det eksisterer et tydelig bånd mellom Mendes og eierne av Wolverhampton.

Kort forklart er koblingen denne: Guo Guangchang, Fosuns styreleder, er majoritetseier i selskapet Shanghai Foyo. Det selskapet har kjøpt aksjer i Start, morselskapet til GestiFute. GestiFute er Mendes’ agentselskap.

Gestifute og Shanghai Foyo har også kunngjort et markeds- og agentsamarbeid.

Denne koblingen, og alle Mendes-klientene som har strømmet til Wolverhampton, har fått flere til å stille spørsmål.

Ifølge fotballens regelverk kan ikke en agent ha innflytelse over en klubbs beslutninger.

En etterforskning utført av English Football League, organisasjonen som styrer divisjonene under Premier League, konkluderte imidlertid i fjor vår med at det ikke var begått regelbrudd.

Grunnen var at de mente Mendes ikke hadde en formell rolle i klubben.

Selv har Wolverhampton omtalt Mendes som en «rådgiver».

– Urovekkende

Den London-baserte fotballskribenten Lars Sivertsen mener at «det er vanskelig å få mye tettere bånd» enn det som finnes mellom Mendes og Wolverhampton-eierne.

Han påpeker imidlertid at det er bånd som har hjulpet Wolverhampton.

– Eierne er kinesere uten noen erfaring fra europeisk fotball. Da de kom, var de nykomlinger. Gjennom dette samarbeidet fikk de tilgang til kompetanse og nettverk, og de fikk en forståelse for hvordan bransjen fungerer som de ikke ville hatt på egen hånd, sier Sivertsen.

Foreløpig har Wolverhampton tatt store steg. Så lenge den sportslige fremgangen fortsetter, er fansen fornøyd.

Men det kan likevel være grunn til bekymring.

– Potensialet for interessekonflikter er urovekkende. Hva skjer hvis Manchester City byr 70 millioner pund for Rúben Neves og Wolverhampton vil beholde han, men så er det et agenthonorar der Mendes gjerne vil ha? illustrerer Sivertsen.

Valencia-historien

Fotballeksperten viser til Valencia, en annen klubb Mendes tidligere har hatt sterk tilknytning til. Også der ble Nuno Espírito Santo hentet inn som manager.

– Der følte mange supportere etter hvert at det ble en klubb for parkerte klienter som ikke helt fant en annen klubb. Det er lett å uroe seg for hva motivasjonen er for å være i klubben. Det er ikke nødvendigvis klubbens ve og vel han har i bakhodet.

– Men jeg tror ikke Wolves-fans opplever det sånn i det hele tatt. De har rykket opp, hatt en kjempesesong og har noe på gang, sier Sivertsen.

Verdens mektigste fotballagent

Ifølge Forbes er Mendes sportsverdenens nest mektigste agent. Den aller mektigste er Scott Boras (baseball). Innenfor fotball er ingen i nærheten av den omstridte portugiseren.

Nåværende sportsdirektør i Start, Tor-Kristian Karlsen, hadde mye å gjøre med Mendes i perioden som Monaco-direktør.

Da Aftenposten intervjuet Karlsen sommeren 2017, beskrev han Mendes som «en som får ting til å skje, som er veldig profesjonell og full av energi, men som er ekstremt tøff i forhandlinger».

Fra nattklubbeier til superagent: Det har vært en eventyrlig reise for Jorge Mendes. På veien har han hatt sterk innflytelse i flere deler av fotballverdenen.

Ikke minst i Wolverhampton, som er nærmest «de seks store» i Premier League og som søndag kan nå en FA-cupfinale.

– Jeg tror taket er veldig høyt for Wolverhampton. De har tatt masse poeng mot de beste lagene, men har snublet mot de dårligste. Fikser de det, er de helt oppe i ryggen på de seks beste poengmessig.

– Men hva som skjer når de beste spillerne blir aktuelle for de aller største klubbene, er et spørsmålstegn, sier Lars Sivertsen.

