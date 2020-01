Coronaviruset setter trolig en stopper for verdensmesterskap

Flere idrettsarrangement som skulle vært arrangert i Kina er allerede avlyst. Etter all sannsynlighet vil innendørs-VM i friidrett bli flyttet.

En sykepleier i beskyttelsesklær i Wuhan på søndag. Coronaviruset ble først oppdaget i den kinesiske byen, men har spredt seg til flere andre land. Foto: CHINATOPIX/NTB scanpix

Innendørs-VM i friidrett skal etter planen arrangeres i Nanjing i Kina fra 13.–15. mars. Nå kan utbruddet av coronaviruset sette en stopper for mesterskapet, ifølge The Guardian.

Det bekrefter også toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund (NFIF) Erlend Slokvik til Aftenposten.

– Vi har fått litt informasjon om at det mest sannsynlig ikke blir VM i Kina. Det kom signaler om at det blir flyttet, sier Slokvik.

NFIF har vært i kontakt med Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) som i øyeblikket jobber med å finne en løsning.

Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund Erlend Slokvik mener det ville vært en god løsning å flytte mesterskapet. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Rådfører seg med WHO

Viruset skal ha tatt 81 liv i Kina og smittet over 2700 personer. Det ble først oppdaget i storbyen Wuhan i begynnelsen av januar, men har spredt seg.

Selv om VMs arrangørby er 450 kilometer fra Wuhan, kommer arrangementet altså mest sannsynlig til å bli flyttet.

Ingen endelig avgjørelse er tatt, og arrangøren planlegger som om mesterskapet går av stabelen om sju uker, men ifølge The Guardian er Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) i kontakt med Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Vi overvåker situasjonen nøye og er i tett kontakt med WHO. Dersom noen av rådene til WHO påvirke mesterskapsplanene, kommer vi til å informere interessentene med en gang, sier en talsperson fra IAAF, ifølge The Guardian.

Fakta Coronaviruset Det tidligere ukjente coronaviruset har fått navnet 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV).

Viruset ble først oppdaget i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i begynnelsen av januar.

Kinesiske myndigheter tror at lungeviruset kan ha smittet mennesker via et marked der det er blitt solgt ville dyr.

Viruset kan smitte mellom mennesker. Symptomene på smitte er feber, tørr hoste, i noen tilfeller vansker med å trekke pusten, og tegn på lungebetennelse. Viruset fører til luftveisinfeksjoner.

Eldre mennesker og personer med dårlig helse er mest utsatt for viruset.

Det nye viruset er 79 prosent genetisk likt med sars-viruset (alvorlig akutt respirasjonssyndrom), som på begynnelsen av 2000-tallet forårsaket en epidemi med over 8.000 smittetilfeller i 37 land og som krevde 774 liv.

Det finnes ingen vaksine mot viruset, men Kina kunngjorde 26. januar at viruset er blitt isolert, noe som er et viktig skritt på veien for å utvikle en vaksine. Kilder: AP, Ritzau, Reuters, NTB

NFIF er avventende

Hjemme i Norge er NFIF avventende til en endelig avgjørelse er blitt tatt. De skulle etter planen bestille både flybilletter og hotell til mesterskapet denne uken.

– Akkurat nå er det litt avventende. Det skjer veldig mye i disse dager. Da slipper vi å tenke på om det er noe vits å reise eller ikke, sier Slokvik om en mulig flytting av mesterskapet.

– Ville det vært like greit for dere om mesterskapet ble flyttet?

– Absolutt.

Søndag avlyste Det asiatiske friidrettsforbundet sitt innendørsmesterskap, som var planlagt i Hangzhou neste måned, 600 kilometer fra Wuhan.

Også konkurranser i langrenn og skiskyting er utsatt eller avlyst.

Kinas president Xi Jinping har nylig advart mot den «akselererende spredningen» av viruset.

