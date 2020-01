Eriksen bekreftet klar for Inter

Christian Eriksen (27) forlater Tottenham etter 6,5 år til fordel for Inter og italiensk fotball. Samtidig blir Giovani Lo Celso permanent Spurs-spiller.

Christian Eriksen har gjort sitt i Tottenham. Foto: DYLAN MARTINEZ, REUTERS / NTB SCANPIX

Eriksen har skrevet under på en avtale som strekker seg til 2024. Det bekrefter Inter på Twitter.

Eriksen har lenge vært koblet til Inter, og tirsdag ble han bekreftet klar for de blåsvarte fra Milano etter å ha bestått den medisinske sjekken.

Engelske og italienske medier har i lengre tid hevdet Inter betaler Tottenham 200 millioner kroner (20 mill. euro) for den offensive midtbanespilleren.

Inter hentet nylig også Ashley Young fra Manchester United. De har også hentet Romelu Lukaku og Alexis Sánchez (lån) fra samme klubb tidligere i sesongen.

Christian Eriksen fikk sin landslagsdebut for Danmark i 2010. Da var han Ajax-spiller. Den danske midtbanejuvelen ble hentet til Tottenham sommeren 2013. Etter at han i fjor uttrykte at han var åpen for nye utfordringer, slet han med spilletid i Tottenham. Spesielt under José Mourinho måtte 27-åringen starte flere kamper på benken.

Mens Eriksen forsvinner ut, har Tottenham bestemt seg for å gjøre Giovani Lo Celsos låneavtale om til en permanent kontrakt. Han hentes fra spanske Betis og har skrevet kontrakt til sommeren 2025.

