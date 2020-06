Høies oppfordring til tørste fotballelskere: – Ikke gjør noe dumt. Puben din kan miste bevillingen.

Fotballen ruller i stadig flere land. Til uken er det full fart med Norges store yndling Premier League. Helseminister Bent Høie (H) advarer fotballpub-gjester.

Det blir stadig mer fotball på skjermen i disse dager, noe som er godt nytt for supportere som liker å se kamp på pub. Her fra Kontraskjæret under fotball-VM i 2018. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Onsdag spilles to kamper i engelsk toppfotball, og for mange vil PL-oppgjørene utover sommeren være en magnet mot puber og sportsbarer som viser fotball direkte på TV-skjermene. Det gjenstår hele 92 kamper i den engelske eliteserien.

Helseministeren har en klar oppfordring til gjestene landet rundt.

– Det er viktig at vi da følger de reglene som gjelder, og vi har jo åpnet pubene nå, men med veldig klare regler om hvordan serveringen skal være og med en meters avstand. Mange som ser fotball på pub, går jo på sin stampub som de er veldig glad i. De må vite at hvis de gjør noe dumt, så er det puben som kan få straffen, de som kan miste bevillingen og ikke overleve dette, sier Høie til NTB.

Helseminister Bent Høie ber folk huske å oppføre seg og følge smittevernreglene også når man skal se fotball på pub. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Høy stemning på et pub i Oslo under fotball-VM i 2002. Dette er akkurat det helseminister Bent Høie ikke vil se i sommer. Foto: Morten Holm, NTB scanpix

Ølkranene er åpne og klare til å møte etterspørselen fra fotballfolket.

– De skal ta vare på sin lokale pub og sikre at det er et sted som en fortsatt kan gå på. gå på. For det er kjempekjekt at man nå kan få gode fotballopplevelser sammen med gode venner på en pub, men sørge for at det fortsatt kan skje om en uke, to uker, en måned, fortsetter helseministeren.

Det er ikke mange ukene siden statsminister Erna Solberg (H) uttalte at hun var småskeptisk til gjenåpningen av barer i Norge.

– For oss ville det vært et risikopunkt. Vi har ikke åpnet barene i Norge. De åpner først 1. juni. Dette er fortsatt et av de punktene jeg er litt engstelig for. Hvordan vil adferden blant nordmenn være da? sa hun til Sveriges Radio 21. mai.

