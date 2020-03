Olaf Tufte legger opp på dagen hvis OL utsettes

Olaf Tufte har deltatt i seks OL. Hvis sommerlekene i Tokyo skyves ett eller to år fremover i tid, er det over og ut for ham.

Olaf Tufte er glad for at han har låve med eget treningsrom. Der har han det utstyret han trenger, utenom båten, når han er i karantene. Foto: Privat

– Alt jeg holder på med nå, handler om å fullføre ut juli. Etter det må jeg styre meg inn mot andre ting. Jeg har ikke råd til å fortsette på denne måten, sier han.

Tufte er en legende ikke bare i norsk rosport, men også i norsk og internasjonal idrett. Han ble tatt ut til OL første gang i Atlanta 1996 i firer uten styrmann. plass. Første medalje kom i Sydney i år 2000. Da ble det sølv i dobbeltsculler.

Senere er han blitt olympisk mester to ganger i singlesculler, før det ble bronse i siste OL i Rio.

Nå er hodet innrettet mot OL nummer syv i Tokyo, men vestfoldingen er realist. Han vet at det meste er usikkert.

– Jeg vet ikke om jeg er utøver eller pensjonist i morgen, forteller 43-åringen.

Planen har hele tiden vært å avslutte karrieren etter OL nummer syv.

Fakta Olaf Karl Tufte Fødselsdato: 27. april 1976 Klubb: Horten Roklubb Bosatt: Nykirke Sivilstand: Gift, to barn Yrke: Bonde, brannmann og toppidrettsutøver Meritter: Fire olympiske medaljer: to gull, sølv og bronse. Sølvet tok han i dobbeltsculler sammen med sin makker Fredrik Bekken i Sydney i 2000, bronse med Kjetil Borch i Rio 2016. To VM-gull, sølv og tre bronse. EM-bronse. OL: Tufte & Co. skal etter planen ro første øvelse i firer på åpningsdagen i Tokyo 24. juli. Målet er finale og medalje fire dager senere.

Gjengen som er kvalifisert til OL. Olaf Tufte (f.v.), Oscar Stabe Helvig, Martin Helseth og Erik Solbakken. Her fra siste VM. Foto: Bàlint Czucz / NTB scanpix

Karantene på låven

Roeren er kommet hjem etter drøye to ukers treningssamling i Portugal.

– Jeg sitter på romaskin på låven, sier han når vi ringer.

Der har han bygget et eget treningsrom.

Vestfoldingen er i karantene, men presiserer at han ikke er syk og heller ikke har husarrest. Han kan hente en båt og ro alene på vannet også, men må holde seg unna for tett kontakt med andre.

Tufte sier det gjelder å være smart og løsningsorientert i disse tider

Han har tatt inn over seg at verden ikke er helt som før, og at alle må gjør det de kan for å unngå virussmitte.

– Jeg kjenner på alvoret, men trener videre. Ingen vet nøyaktig hva som skjer fremover.

– Er det vanskelig å holde på motivasjonen når OL-målet er så utflytende?

– Ja. Akkurat nå handler det ikke om OL blir arrangert. Likevel må vi prøve å la livet gå så normalt som vi bare kan. For oss utøvere gjelder det å holde hjulene i gang. Jeg kan ikke sitte på rumpa.

Veteranen innrømmer at han tenker på at karrieren kan være over, men samtidig er han innstilt på å stå på til siste slutt.

– Frykter du for businessen din?

– Jeg har allerede merket det. Jeg skulle hatt mange arrangementer på gården og holdt foredrag. Alt er avlyst.

Et ikke-tema

Landslagstrener Johan Flodin er ikke i karantene, da Sverige ikke har innført en slik ordning. Men han kan ikke dra til Norge og holder kontakt med utøverne på telefon.

Svensken kjenner til Tuftes tanker og planer om at han skal gi seg når OL er over i 2020.

– Ja, vi har fleipet om dette, hva som skjer hvis OL blir utsatt i to år. Foreløpig er det en ikke-diskusjon.