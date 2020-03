Tettey og Norwich sendte Mourinho ut av FA-cupen etter straffedrama

Det ble straffedrama mellom Tottenham og Norwich i FA-cupen, og gjestenes keeper Tim Krul ble den store helten med to redninger da Norwich vant straffesparkkonkurransen.

Alexander Tettey kom innpå for Norwich i ekstraomgangene. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

NTB

Tottenham – Norwich 1–1 (2–3 på straffesparkkonkurranse)

Nederlenderen er kjent som straffespesialist, og han innfridde nok en gang. Han sto for flere gode redninger også i selve kampen, som endte 1–1.

Michel Vorm i hjemmemålet gjorde en kjempebrøler da han slapp inn Josip Drmics utligning i det 78. minutt, men han så ut til å skulle revansjere seg da han reddet gjestenes første straffe fra Kenny McLean.

Erik Lamela satte Tottenhams neste straffe i tverrliggeren, mens Krul reddet vertenes fjerde straffe fra Troy Parrott og den femte fra Gelson Fernandes.

Tim Krul ble den store helten i straffesparkkonkurransen. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters / NTB scanpix

Adam Idah, Marco Stiepermann og Todd Cantwell scoret for Norwich, bare Eric Dier og Giovani Lo Celso for José Mourinhos lag, som mistet sin siste trofésjanse for sesongen.

Jan Vertonghen ga Tottenham ledelsen før det var spilt et kvarter, men det var siste gang hjemmelaget hadde grunn til å juble. Alexander Tettey, som spilte ekstraomgangene for Norwich, kunne feire sammen med lagkameratene.

Motstander i kvartfinalen blir vinneren av torsdagens kamp mellom Derby og Manchester United.