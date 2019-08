Hødd låner eliteseriespiller

Backen kommer på lån fra eliteserieklubben Ranheim. Lånet strekker seg ut 2019-sesongen, skriver Hødd på sin hjemmeside.

– Glenn er en hurtig, fotballklok og godt skolert back, som kan spille på begge sider. I tillegg er det en ambisiøs gutt som passer bra inn i spillergruppa vår, sier trener Sander Nyland, om spilleren som tidligere har spilt for Stjørdals/Blink og Rosenborg.

Da Sunnmørsposten var i kontakt med Nyland tidligere torsdag uttalte den unge treneren at klubben alltid ser etter spillere som kan forbedre dem. Dagsavisen meldte også onsdag at Nyland i sommer har forhørt seg om midtstopperen Kristian Novak, som nå har signert for Grorud.

I tillegg trener fortsatt spissen Anders Waagan med klubben, men de skal fortsatt være et stykke unna en avtale. Herd-spiller Martin Mork Breivik har også trent med klubben i det siste.